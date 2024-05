Borussia Dortmund: kolejny piłkarz trenerem w klubie

Borussia Dortmund w ostatnich latach zajmuje się nie tylko szlifowaniem piłkarskich diamentów, ale także tych trenerskich. Kolejny jej były piłkarz został trenerem. Mowa o Marcelu Schmelzerze, który otrzyma nową rolę od sezonu 2024/25. Czyżby Niemiec i jego losy potoczyły się analogicznie do tych Edina Terzicia?

Borussia Dortmund: legenda zostaje

Marcel Schmelzer to były lewy obrońca znany z czasów Jurgena Kloppa. To tzw. „one club man”, ponieważ całą seniorską karierę spędził w BVB, grając tu aż przez 14 lat, a jeżeli weźmiemy pod uwagę występy w drugiej drużynie, to nawet 17 lat. Występował również w reprezentacji Niemiec (16 meczów). Odszedł na piłkarską emeryturę w 2022 roku, gdyż przegrał z kontuzjami. Przez dwa lata próbował wrócić na boisko, lecz w końcu się poddał, bo czuł się już bezsilny. Ostatni mecz o stawkę zagrał 17 czerwca 2020 roku.

Rozegrał 367 spotkań w pierwszym zespole. On i także jego kolega Kevin Grosskreutz zostali przez trenera z Moguncji wytrenowani na taki poziom, że stali się zawodnikami klasy światowej na swojej pozycji. Teraz na pierwszego z nich przyszła pora, by spróbował swoich sił w „trenerce”. Został on oficjalnie mianowany asystentem drużyny U23 od przyszłego sezonu, a umowę podpisał na okres dwóch lat. Będzie pomagał Janowi Zimmermannowi.

Schmelzer wird Co-Trainer der #BVBU23 ✍️ ℹ️ Der langjährige BVB-Profi Marcel Schmelzer (36) wird ab der kommenden Saison Co-Trainer von Jan Zimmermann bei der U23 des BVB und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. 🗞️ https://t.co/Cr9IdzzAXC — Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024

Kolejny trener z tego klubu

To nie pierwsza osoba pamiętająca złote lata Borussii, która przeszła na drugą stronę barykady. W klubie funkcję asystenta pełni obecnie Nuri Sahin, który jeszcze kilka miesięcy temu był trenerską rewelacją w Antalyasporze. W Turcji 52-krotny reprezentant kraju oraz były piłkarz Realu Madryt poprowadził obecny klub Adama Buksy i Jakuba Kałuzińskiego ponad 90 razy.

Jego kolegą ze sztabu Edina Terzicia jest inny asystent trenera półfinalisty LM, czyli Sven Bender. Były pomocnik ma z kolei za sobą kilkumiesięczną pracę zarówno w kadrze narodowej Niemiec U16, jak i U17. Pamiętając o tym, że Borussia za trenera ma Edina Terzicia – od lat klubowego fana – można by rzec, że na ławce zasiada w Dortmundzie trzech trenerskich „homegrownów”.

Nie można tutaj także zapominać o osobie Łukasza Piszczka. Były reprezentant Polski i piłkarz klubu z Signal Iduna Park pracuje jako trener w LKS-ie Goczałkowice-Zdrój. Niedawno zdobył swoje pierwsze trofeum jako szkoleniowiec – jego klub wygrał bowiem Puchar Polski w podokręgu Tychy. Były piłkarz Herthy będzie jednym z ekspertów „TVP Sport” podczas nadchodzącego EURO 2024.

Fot. PressFocus

