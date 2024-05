Almeria jednak nie będzie najgorsza

Almeria pod kierunkiem Pepe Mela wprawdzie nie zdobywa punktów regularnie, ale zrobiła wyraźny postęp w La Liga. Ma szczęście. Dzięki temu na pewno nie przejdzie do historii i nie pobije niechlubnego rekordu, który należy do Sportingu Gijon.

Almeria, która wygrała tylko jeden mecz – z Las Palmas – zgromadziła zaledwie 14 punktów. Długo była jedyną drużyną z lig TOP5, która nie odniosła jeszcze zwycięstwa. Trwało to aż do 29. kolejki. Wygrała tak naprawdę całkiem niedawno, bo 17 marca. Inna sprawa, że zremisowała z Atletico, Gironą czy Betisem, a zatem z drużynami walczącymi o grę w w europejskich pucharach. To oznacza, że zespół z Andaluzji miał potencjał, by zdobyć więcej punktów.

For anyone who might not be aware, Almeria are the ONLY team in the Top 5 leagues without a single win in their league this season.

No one’s ever gone winless in La Liga and the worst campaign was Sporting Gijon with 13 points (97/98), two records which Almeria could beat. pic.twitter.com/S99Nulbn3v

