Zawodnik MLS znokautowany przez…zawodowego pięściarza

Występujący w MLS klub FC Cincinnati poinformował, że gwiazda zespołu – Gabończyk Aaron Boupendza przymusowo będzie musiał odpocząć od futbolu. Okazało się, że napastnik klubu występującego w Major Soccer League ma złamaną szczękę. Jak do tego doszło?

Nokaut w barze

Do zdarzenia miało dojść w nocy z 28 na 29 kwietnia. We wtorek, drużyna FC Cincinnati wygrała swoje spotkanie przeciwko Colorado Rapids 2:1. Bohater tekstu pojawił się na murawie TQL Stadium w doliczonym czasie gry. Nie przeszkodziło mu to jednak w świętowaniu kolejnego zwycięstwa. Jego zespół zajmuje obecnie 2. pozycję w tabeli konferencji wschodniej MLS.

W trakcie imprezy w jednym z barów miało dojść do sprzeczki pomiędzy piłkarzem a zawodowym pięściarzem. Według raportu policyjnego uzyskanego przez „The Athletic” jeden ze świadków bójki utrzymuje, że napastnikiem Boupendzy był miejscowy zawodowy pięściarz nazwiskiem Quashawn Toler. Pięściarz w zawodowym boksie legitymuje się bilansem 2 porażek i aż 17 zwycięstw (w tym 12 nokautów). Walka w barze do tego bilansu się nie zalicza, mimo to jego rywal zaliczył twarde uderzenie o ziemię.

Klub poinformował, że zawodnik przeszedł już operację złamanej szczęki, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia. Według ich szacunków przerwa Gabończyka ma wynosić od 6 do 8 tygodni. Kibice żartują z sytuacji mówiąc, że kiedy Aaron Boupendza wróci na murawy MLS w specjalnej masce ochronnej będzie jeszcze bardziej przerażający dla rywali.

An injury update on Aaron Boupendza: pic.twitter.com/Z8fUfuz8sT — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 1, 2024

Koniec przygody w MLS?

Napastnik reprezentacji Gabonu trafił do FC Cincinnati w lipcu 2023 za kwotę około 6,5 miliona euro z arabskiego Al-Shabab czyli klubu, w którym występują znane z europejskich boisk twarze takie jak Yannick Carrasco, Ivan Rakitić, Romain Saiss czy Habib Diallo. Aaron Boupendza miał być gwiazdą MLS, lecz nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań.

W 31 spotkaniach w barwach FC Cincinnati do siatki rywali trafiał 9 razy asystując przy 4 bramkach kolegów z zespołu. W związku z tym klub rozważał rozstanie się z zawodnikiem. Wiele na to wskazuje, że incydent, w którym brał udział zawodnik będzie kolejną cegiełką skłaniającą go do odejścia z klubu.

Król strzelców tureckiej Süper Lig z sezonu 2020/2021 jest krnąbrnym zawodnikiem. Jego obecny klub w przeszłości zawieszał go z „powodów dyscyplinarnych”. Boupendza został również usunięty z reprezentacji Gabonu w listopadzie 2023 roku z tych samych powodów. Jak donosiły media – kilkukrotnie spóźniał się na zgrupowanie.

fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”:

A także inny cykl pt. „Polskie turnieje EURO”: