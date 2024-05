Duże zamieszanie wokół Lechii i Górnika

W mediach pojawiła się informacja, że łotewska Valmiera opublikowała sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Wynikało z niego, że oczekuje pieniędzy za trzech zawodników: Camilo Menę i Iwana Żelizko od Lechii Gdańsk (ponad dwa miliony euro) oraz za Daisuke Yokotę od Górnika Zabrze (ok. 650 tys. euro). Łotysze opublikowali jednak, że te informacje to fake news i nikt nikomu żadnej kasy nie zalega.

Bramkostrzelny Mena

Na początku sezonu 2023/24 Camilo Mena podpisał kontrakt z pierwszoligową Lechią Gdańsk. Urodzony w 2002 roku piłkarz związał się z klubem czteroletnią umową i przeszedł definitywnie z łotewskiej Valmiery. Wcześniej był także stamtąd wypożyczony do Jagiellonii Białystok na pół roku, gdzie jednak za wiele nie pograł. Siedem rozegranych spotkań, w tym tylko jedno w podstawowym składzie dało mu zero goli i zero asyst. Niczym nadzwyczajnym się w Ekstraklasie nie zaznaczył.

Mimo to latem polował na niego Raków Częstochowa, o czym informował Szymon Janczyk z „Weszlo.com”. Ostatecznie w sierpniu trafił do Lechii Gdańsk. Zanim zaliczył przygodę z Polską, to bardzo regularnie zdobywał bramki w łotewskiej najwyższej lidze i wypracowywał je innym. Jego bilans w sezonie 2022 (system wiosna-jesień) to aż 14 bramek oraz 14 asyst (dane za Transfermarkt). W jednym teamie grał z Daisuke Yokotą oraz Iwanem Żelizko. Po tym czasie trafił na wypożyczenie do „Jagi”, wrócił do Valmiery i kilka razy trafił jeszcze w eliminacjach – m.in. przeciwko Olimpii Lublana w II rundzie Ligi Mistrzów.

Sensacyjny rekord Lechii?

Z wymienionego raportu rocznego wynikało, iż Valmiera czeka na uregulowanie spłaty trzech transferów od dwóch polskich klubów. Najbardziej szokująca była kwota za Kolumbijczyka, który przecież średnio się spisywał w „Jadze”, a wg zestawienia Lechia miała zapłacić za niego 1,6 mln euro (!). To ogromna kwota jak na polskie warunki, a co dopiero dla klubu pierwszoligowego! To klasyfikowałoby transfer pierwszoligowca na… trzecim miejscu w historii polskiej piłki – po przenosinach Bartosza Slisza z Zagłębia do Legii oraz pozyskaniu przez Lech Aliego Gholizadeha.

Camilo Mena odżył i świetnie gra zwłaszcza wiosną – regularnie strzela, asystuje i prowadzi Lechię do pewnego awansu. Dopiero co asystował w bardzo ważnym spotkaniu z GKS-em Tychy (3:0). W tym samym gola strzelił Iwan Żelizko. Jego z kolei wyceniono na 600 tysięcy euro. To oznacza, że gdański klub miał kupić dwóch tych zawodników za ponad dwa miliony euro (!). Jeżeli chodzi o Daisuke Yokotę, to po prostu Valmiera zagwarantowała sobie procent od kolejnej sprzedaży. Japończyk zrobił furorę w Górniku i odszedł do KAA Gent do wyliczeniu wyniósł ok. 650 tysięcy euro. Klub mający problemy finansowe wciąż oczekuje zapłaty – taki płynął komunikat.

Fake News

Łotewska Valmiera… zdementowała te rewelacje z oficjalnego klubowego konta. Przede wszystkim podważyła podane powyżej wysokie kwoty transferowe oraz to, że oba polskie kluby zalegają z płatnościami. Tak więc nie oczekuje żadnych pieniędzy od Lechii i Górnika:

Fake news. Pragniemy zwrócić państwa uwagę na fakt, że podane informacje dotyczące kwot transferowych naszych zawodników nie odzwierciedlają rzeczywistości oraz potwierdzić, że na dzień dzisiejszy pomiędzy Valmierą FC a Lechią Gdańsk i Górnikiem Zabrze nie ma żadnych zaległości.

Prowadzący konto „Bałtycki Futbol” Rafał Kobza także zamieścił w tej sprawie sprostowanie, ponieważ w polskich mediach poniósł się news, że oba kluby „zalegają z zapłatą”, a mają po prostu ustalony czas na określonych warunkach w 2024 roku. Szczegółów terminów nie znamy, natomiast nikt nikomu żadnych pieniędzy nie wisi. Łotysze mają problemy finansowe. Grozi im odjęcie trzech punktów, a wewnątrz panuje bunt za nieuregulowane wypłaty. Możliwe jest też wykluczenie z eliminacji do europejskich pucharów, a Valmiera zajęła w sezonie 2023 czwarte miejsce dające możliwość gry w Lidze Konferencji.

