Sensacyjny powrót z MLS do Ekstraklasy?

Jak poinformował portal „Roosevelta81.pl” znany z występów w MLS dla zespołu Portland Timbers Jarosław Niezgoda znalazł się na celowniku dwóch klubów Ekstraklasy. Polski napastnik pozostaje bez klubu po tym jak w styczniu zakończyła się jego umowa w Stanach Zjednoczonych.

Człowiek kontuzja

Jarosław Niezgoda wyjeżdżał do MLS po udanym okresie w barwach Legii Warszawa. W sezonie 2019/2020 dla drużyny „Wojskowych” w 18 spotkaniach ligowych zdobył aż 14 bramek. Jego dobra gra skłoniła działaczy Portland Timbers na wyłożenie ponad 3 milionów euro za 25-letniego wówczas napastnika.

W nowych barwach Jarosław Niezgoda prezentował się solidnie, ale pod koniec sezonu zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Kontuzja ta wykluczyła Polaka z gry na prawie rok. Napastnik wrócił do gry w sierpniu 2021 roku. Początkowo nie był gotowy na grę w pełnym wymiarze czasowym i pojawiał się na murawie jedynie w końcówkach. W kolejnym sezonie urazy trzymały się z dala od wychowanka Wisły Puławy a ten zdobył 9 bramek w 31 występach w MLS.

Szczęście napastnika nie potrwało jednak zbyt długo. W sierpniu 2023 roku ponownie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. W sumie jego bilans w Stanach Zjednoczonych nie zachwyca. W 94 spotkaniach Jarosław Niezgoda zdobył 23 bramki, do których dołożył 8 asyst. Portland Timbers zdecydowało się nie kontynuować umowy z Polakiem a ten z dniem 1 stycznia stał się wolnym zawodnikiem.

Z MLS do Ekstraklasy

W marcu „sport.tvp.pl” informowało o rzekomym zainteresowaniu zawodnikiem ze strony Motoru Lublin. Jarosław Niezgoda pochodzi z Poniatowej w województwie lubelskim i idealnie wpasowywał się w politykę sprowadzania zawodników z regionu do Motoru. Szybko okazało się jednak, że do takiego transferu nie dojdzie i piłkarz nie pomoże Motorowi Lublin w awansie do Ekstraklasy.

Według portalu „Roosevelta81.pl” Jarosław Niezgoda znajduje się w orbicie zainteresowań Górnika Zabrze. Autorzy zaznaczają jednak, że klub będzie musiał mocno postarać się o zawodnika, gdyż pytają o niego również inne kluby. Wśród zainteresowanych wymienia się także Śląsk Wrocław. Jacek Magiera, szkoleniowiec Śląska dobrze zna zawodnika z czasów jego występów dla Legii Warszawa.

Entuzjastą sprowadzenia Jarosława Niezgody do Górnika Zabrze ma być sam trener Jan Urban. Według informacji portalu, sam zawodnik nie chciałby trafić do klubu z czołówki, gdyż potrzebuje spokoju do odbudowania formy po zerwaniu więzadła krzyżowego w kolanie. W tym miałby mu pomóc właśnie doświadczony Jan Urban.

Oba kluby zainteresowane sprowadzeniem polskiego napastnika znajdują się w czołówce ligowej tabeli. Górnik Zabrze zajmuje 3. pozycję w tabeli Ekstraklasy z 51 punktami. Tyle samo punktów ma Śląsk Wrocław, aczkolwiek podopieczni Jacka Magiery mają do rozegrania zaległy mecz.

