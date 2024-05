Ipswich Town wygrywając w domowym meczu na Portman Road 2:0 z Huddersfield Town Michała Helika zapewniło sobie awans do Premier League w sezonie 2024/25. To drugi z rzędu awans dla „The Tractor Boys”. Drużyna Kierana McKenny jest pierwszą taką drużyną od ponad dziesięciu lat w Anglii. Wszystko to w sezonie, gdzie jako beniaminek byli najskuteczniejszą drużyną w lidze (92 gole strzelone). Zdobywcy Pucharu UEFA 1981 wracają do elity po 22 latach.

Ipswich Town w Premier League. Awans w wielkim stylu

„The Tractor Boys” to bez wątpienia czołowa historia tego sezonu w Anglii, jeśli mowa o pozytywnych bohaterach. Beniaminek Championship większość sezonu był w jej czubie i „zaklepał” awans do Premier League w domowym meczu z Huddersfield

Sezon po sezonie tworzenie wyjątkowych historii w Ipswich? To uczucie kibice poczuli po ponad 60 latach. Wtedy to 42-letni Alf Ramsey wygrał z klubem mistrzostwo Anglii jako beniaminek – był to rok 1962, ale i jedyny tytuł mistrzów Anglii. Ramsey po roku trafił do kadry Anglii – na jedenaście lat i jako jedyny (po dziś dzień) zdobył z „Synami Albionu” międzynarodowe trofeum, mistrzostwo świata roku 1966.

Dziś klub prowadzi na boisku Kieran McKenna – to były asystent Ole Gunnara Solskjaera z czasów Manchesteru United. W klubie z Old Trafford pracował od 2016 do 2021 roku, wtedy przejęło go Ipswich. Irlandczyk z Ulsteru wywalczył z ” ” awans do Championship w 2023 roku, a w maju 2024 r. powtórzył promocję, czyniąc Ipswich po dwóch dekadach drużyną Premier League. 75 zwycięstw w 131 spotkaniach to wynik godny podziwu, biorąc pod uwagę promocję na wyższy poziom po drodze.

Najlepszymi strzelcami w tym sezonie byli Conor Chaplin i Nathan Broadhead – po 13 trafień. Odkryciem roku był Leif Davis, który zanotował 18 asyst ligowych. „The Tractor Boys” zakończyli rozgrywki na drugim poziomie na drugim miejscu, za Leicester City. Zdobyli 96 punktów, jeden mniej od „Lisów”.

„Back-to-back promotions” od trzeciej ligi nie po raz pierwszy w Anglii

W ostatnich 30 latach mieliśmy kilka podobnych historii, jeśli chodzi o dwa z rzędu awanse – z League One do Premier League. Ostatnią było Southampton z lat 2010-12. Podobne historie to także Norwich 2009-11, Manchester City 1998-2000 oraz Watford 1997-99.

W innych topowych ligach Europy, SPAL Ferrara w 2016 roku wygrało swoją grupę trzeciej ligi włoskiej, a w 2017 roku Serie B – Mallorca z kolei w 2018 roku była w Segunda B, w 2019 roku wygrała Segunda Division.

Fot. PressFocus

