Dramat piłkarza Górnika Zabrze. Po raz kolejny poważna kontuzja

Górnik Zabrze wciąż pozostaje w walce o tytuł mistrzowski. Wydaje się, że po ostatniej wysokiej porażce 0:5 z Cracovią, marzenia o triumfie w lidze nieco się oddaliły. Jakby tego było mało, poważnej kontuzji nabawił się Szymon Czyż, przez co wypadnie do końca obecnego sezonu. 22-latek zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i jest to drugi taki przypadek byłego piłkarza Lazio w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Dramat piłkarza Górnika

Górnik Zabrze zawiódł w ostatnim meczu z Cracovią w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. ,,Górnicy” sprawili ogromną niespodziankę tuż przed finiszem rozgrywek i włączyli się do walki o mistrzostwo kraju. W spotkaniu z ,,Pasami” doznali druzgocącej porażki aż 0:5, przez co, wydaje się, że tytuł znacznie się oddalił. Do końca sezonu pozostały jedynie trzy kolejki i tracą pięć punktów do liderującej Jagiellonii (stan przed meczem Jagiellonii ze Stalą Mielec).

Jakby tego było mało, Górnik właśnie stracił piłkarza nie tylko do końca sezonu, ale możliwe, że i do końca roku kalendarzowego. Szymon Czyż we wspomnianym wcześniej meczu z Cracovią w 25. minucie, po starciu powietrznym o piłkę, źle upadł i wykręcił sobie nogę, po czym od razu złapał się za kolano. Momentalnie zajęli się nim medycy. Zmuszeni byli oni znieść zawodnika na noszach, ponieważ samodzielnie nie był wstanie opuścić boiska. Jak podają ,,Górnicy” w oficjalnym komunikacie, Szymon Czyż doznał uszkodzenia więzadła w kolanie. Teraz czeka go operacja i dłuższa przerwa od gry.

22-latek obecny sezon spędza na wypożyczeniu z Rakowa Częstochowa. Uraz jest złą informacją dla trenera Jana Urbana, który wielokrotnie korzystał z piłkarza na przestrzeni obecnych rozgrywek. Najczęściej wystawiany był zarówno na pozycji defensywnego, jak i ofensywnego pomocnika. W ostatnim czasie prezentował się znakomicie. Łącznie dla Górnika rozegrał 28 spotkań, cztery razy wpisywał się na listę strzelców.

Nie pierwszy taki przypadek

Niestety nie jest to pierwsza tak poważna kontuzja w przypadku Czyża. W poprzednim sezonie w Rakowie Częstochowa również doznał zerwania więzadła krzyżowego w prawym kolanie. Wówczas uraz przytrafił mu się we wrześniu. Po operacji i długiej rehabilitacji, na boiska Ekstraklasy wrócił dopiero w maju 2023 roku, na sam koniec rozgrywek. Jego przypadek zdrowotny w ostatnim czasie jest wręcz kalką Lucasa Hernandeza – podobny przedział czasowy i nawet fakt, że kolejny uraz odnieśli obaj w jednym tygodniu… Dużo zdrowia dla obu panów!

