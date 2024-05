Thiago Silva zdecydował się na sentymentalny powrót

Przez lata gry na europejskich boiskach Thiago Silva dał się poznać jako jeden z najlepszych defensorów. Brazylijczyk niedawno ogłosił, że wraz z zakończeniem jego umowy z Chelsea odejdzie z klubu. Jak informuje „Ge Globo”, powróci on do swojej ojczyzny i będzie reprezentował barwy Fluminese. Tam się wychował i grał w czasach juniorskich pod koniec lat 90.

Silva kończy przygodę z Chelsea

Thiago Silva bez wątpienia zapisze się na kartach historii futbolu jako jeden z najbardziej solidnych obrońców. Głownie kojarzony jest z gry dla AC Milanu, PSG oraz w ostatnich latach Chelsea. Największe sukcesu osiągał z drużyną Paris Saint-Germain – siedem mistrzostw Francji oraz pięć Pucharów Francji. Najważniejsze trofeum podczas swojej przygody z piłką zdobył jednak, reprezentując barwy „The Blues”. W swoim debiutanckim sezonie wygrał Ligę Mistrzów, a następnie Klubowe Mistrzostwa Świata.

Thiago Silva is leaving Chelsea after four years with the club 💙 pic.twitter.com/l8ZSrKEkBf — B/R Football (@brfootball) April 29, 2024

Brazylijski stoper nieuchronnie zbliża się do czterdziestki, która pęknie we wrześniu tego roku. Po przyjściu do klubu wielu kibiców zaskoczył, gdyż miał być na tę ligę „za stary i za wolny”. Sezon 2023/24 jest już jednak trochę słabszy w jego wykonaniu. Błędy popełniał zwłaszcza jesienią i był krytykowany za swoje występy. Fatalnie zagrał z Newcastle United (1:4). Grał z uwagi na wielką renomę i doświadczenie, a bywało, że prezentował się przeciętnie. Później jednak wyglądało to lepiej. Wiosną komentarze są wręcz takie, że Thiago powinien otrzymać jeszcze rok kontraktu, a błędem jest pozwolenie mu odejść.

Warto zaznaczyć, że jest najstarszym piłkarzem Premier League, jaki występuje w obecnych rozgrywkach, a mimo to wciąż gra bardzo regularnie. Co prawda po kontuzji pachwiny wylądował na ławce rezerwowych, jednak ostatnio znów wrócił do podstawowego składu i strzelił nawet gola z Sheffield United. Do drużyny ze Stamford Bridge dołączył jako wolny zawodnik latem 2020 roku. Swoimi występami oraz przywiązaniem do niebieskich barw zaskarbił sobie serca fanów. Łącznie wystąpił w 151 meczach. Niedawno zapowiedział, że wraz z dobiegnięciem końca jego kontraktu, czyli w czerwcu 2024 roku, opuści klub.

Thank you Thiago Silva 💙💙 No chelsea fans will pass this without liking and retweeting🥹💙 pic.twitter.com/7extIrQ953 — 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣 𝗠𝗘𝗟𝗢 (@Philipmelo126) April 29, 2024

Sentymentalny powrót

Jak informuje „Ge Globo”, Thiago Silva powróci do swojej ojczyzny i podpisze kontrakt z Fluminese. Będzie to sentymentalny powrót do klubu, w którym zaczynał karierę oraz do miasta, w którym się wychował. Z podanych informacji wynika, że Fluminese pracowało nad zakontraktowaniem (prawie) 40-latka od dłuższego czasu. Obrońca miał wyrazić chęć powrotu, jednak obiecał, że dokończy umowę w Anglii. Oficjalne ogłoszenie powinno nastąpić niebawem. Thiago Silva podpisze dwuletni kontrakt obowiązujący do 2026 roku.

„Trójkolorowi” będą mieli w przyszłym sezonie bardzo solidną „pakę” składającą się z wielkich nazwisk występujących w przeszłości na europejskich boiskach. W drużynie znajdują się już przecież Marcelo, Douglas Costa i Felipe Melo. Thago Silva w przeszłości reprezentował barwy Fluminese w latach 2006-2008. Obrońca zagrał w 147 meczach, zdobył 14 bramek i był członkiem drużyny mistrza Copa do Brasil 2007.

A VOLTA DO MONSTRO 🇭🇺 📰 Detalhes da negociação, tempo de contrato, previsão de estreia e motivo pelo qual acerto ainda não foi anunciado publicamente Confira os bastidores do retorno de Thiago Silva ao Tricolor ➡️ https://t.co/Rk12VPBjas 📷 REUTERS pic.twitter.com/5UWHpiuBm0 — ge (@geglobo) May 4, 2024

Fot. PressFocus

