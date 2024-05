Do EURO 2024 pozostał nieco ponad miesiąc i już niedługo trenerzy 24 uczestników imprezy będą ogłaszać składy na ten turniej. Ralf Rangnick jest już jednak pewny, że kluczowego nazwiska na jego liście zabraknie. Kolejny uraz więzadeł dotknął Xavera Schlagera. Pomocnik Lipska, co oczywiste, przedwcześnie zakończył sezon.

Austria: Kluczowy piłkarz nie jedzie na EURO

Xaver Schlager doznał pechowego urazu w piątkowym meczu 32. kolejki niemieckiej Bundesligi z TSG Hoffenheim. Pomocnik Lipska zszedł z boiska w 16. minucie. Doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

🔴⚪️🇦🇹 RB Leipzig confirm Xaver Schlager suffered a tear of the anterior cruciate ligament in his left knee. Schlager will miss Euro 2024 with Austrian national team. pic.twitter.com/AafNdeLYbY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2024

Oznacza to, że piłkarz drużyny Marco Rose o EURO może zapomnieć. Ralf Rangnick traci bardzo wartościowego, pracującego pomocnika, gdzie prowadzona przez niego drużyna ma szansę być czarnym koniem turnieju. Austria zagra w grupie z Polską, Francją oraz Holandią. Schlager to absolutnie podstawowy zawodnik pierwszego składu zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Tylko dwóch graczy w Lipsku spędziło na boisku więcej minut – Xavi Simmons oraz David Raum. Jeżeli Schlager gra, to zazwyczaj po 90 minut.

W kadrze także jest bardzo ważnym elementem. Wystąpił w pierwszej jedenastce we wszystkich spotkaniach w jesiennych eliminacjach – ze Szwecją, Belgią, Azerbejdżanem i Estonią, gdzie grał głównie obok Nicolas Seiwalda. Wydawało się, że selekcjoner ma już tę pozycję ustabilizowaną. Obaj również zagrali razem po 90 minut w sparingu z Niemcami, który Austriacy zasłużenie wygrali 2:0. Ta informacja spadła więc na Rangnicka jak grom z jasnego nieba.

Kolejni pechowcy

W ostatnim tygodniu mamy tzw. „plagę więzadeł”. W Dortmundzie, próbując interweniować przy strzale Niklasa Fullkruga, takiego urazu doznał ponownie Lucas Hernandez, a dwa dni później analogicznego urazu drugi raz w karierze doświadczył wypożyczony z Rakowa do Górnika Zabrze Szymon Czyż. On akurat o powołaniu na turniej nie marzył. Pech wielkich gwiazd polega na tym, że kontuzja w tym momencie może oznaczać wykluczenie z marzeń o EURO. Takie informacje będą niestety pojawiać się coraz częściej.

Jeżeli chodzi o Lipsk, to jest on już pewny udziału w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. W Bundeslidze podopieczni Rose zajmują czwartą lokatę. Tracą cztery oczka na dwie kolejki przed końcem do Stuttgartu, a mają trzy punkty przewagi nad Borussią Dortmund. „Die Roten Bullen” odpadli w Lidze Mistrzów na etapie 1/8 finału, przegrywając w dwumeczu 1:2 z Realem Madryt, świeżo upieczonym mistrzem Hiszpanii. Nie zagrali źle. Bohaterem rewanżu był jednak Andrij Łunin.

