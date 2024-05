Liverpool – Tottenham 05.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.85 Liverpool - Tottenham Liverpool wygra 1. połowę TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Liverpool – Tottenham. Niedzielne zmagania w 36. kolejce angielskiej Premier League zakończy hitowe spotkanie na Anfield, w którym to The Reds podejmą Spurs. Gospodarze przystąpią do tego spotkania po remisie 2:2 z West Hamem. Goście natomiast przegrali 0:2 z Chelsea. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy to spotkanie.

Liverpool – Tottenham – typy bukmacherskie

Liverpool stracił impet w wyścigu o tytuł Premier League po zremisowaniu z West Hamem, co sprawia, że będą mieć sporo trudności z dogonieniem liderującego Arsenalu i Manchesteru City. Ich forma w ostatnich siedmiu meczach nie jest imponująca, wygrywając zaledwie dwa spotkania, notując przy tym trzy porażki i dwa remisy. Chociaż są silni na własnym stadionie, ostatnio doznali porażki na Anfield 0:1 z Crystal Palace.

Tottenham również ma swoje kłopoty, przegrywając trzy mecze z rzędu, w tym ostatnio z Chelsea. Mają problemy zwłaszcza na wyjazdach, wygrywając tylko jeden z ostatnich ośmiu meczów ligowych w delegacji. Ich rekord strzelonych bramek na wyjeździe jednak daje im nadzieję na zdobycie gola na Anfield.

Chociaż mecz z Tottenhamem może być kluczowy dla The Reds w walce o tytuł, ich słaba forma sprawia, że trudno przewidzieć ich sukces. Z kolei Tottenham walczy o miejsce w czołowej czwórce, ale ich ostatnie wyniki również nie napawają optymizmem. Biorąc pod uwagę obfitość goli w ostatnich spotkaniach obu drużyn, można spodziewać się, że mecz ten również nie zawiedzie pod tym względem. Gospodarze przystąpią do tego spotkania po remisie 2:2 z West Hamem. Goście natomiast przegrali 0:2 z Chelsea. Poprzednie trzy pojedynki między tymi ekipami to dwa zwycięstwa The Reds i jedno Spurs.

Kto będzie sędziował to spotkanie? Mecz ten poprowadzi Paul Tierney. Jest to doświadczony arbiter na angielskich boiskach, ponieważ do tej pory poprowadził już 177 spotkań w Premier League. Średni wynik kartek na mecz u tego arbitra wynosi 0.13 czerwonych i 3.54 żółtych. Czy w tym spotkaniu będzie łaskawy dla piłkarzy? Jedni i drudzy potrafią zagrać ostrzej, ale nie spodziewałbym się tutaj wielu gwizdków.

Moim zdaniem gospodarze udowodnią swoją wartość już w pierwszej połowie i to oni będą na prowadzeniu po gwizdku na przerwę. Kurs na to zdarzenie wynosi @1.85 w ofercie legalnego bukmachera BETFAN.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Liverpool – Tottenham

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem ekipy Jurgena Kloppa z Kogutami. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca. Największe szanse na trafienie do siatki ma oczywiście egipski napastnik Mohamed Salah po kursie @1.78.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Dla kibiców obu drużyn to niezwykle istotne starcie. Śmiało można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool – Tottenham

The Reds w ostatnich trzech meczach zanotowali remis, porażkę i wygraną

Tottenham przegrał trzy ostatnie spotkania

W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach między tymi ekipami za każdym razem padł BTTS

Przewidywane składy Liverpool – Tottenham

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Endo, Mac Allister – Salah, Nunez, Diaz

: Alisson – Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Endo, Mac Allister – Salah, Nunez, Diaz Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Dragusin, van de Ven – Johnson, Bentancur, Maddison, Lo Celso, Son – Richarlison

