Byli w Ekstraklasie, zagrają w III lidze. Sandecja Nowy Sącz upada

Jeszcze kilka lat temu klub z Małopolski prezentował się w Ekstraklasie. Od tego czasu jednak prezentuje ogromną zniżkę formy, co poskutkowało kolejnym spadkiem – tym razem aż do III ligi.

Jeden sezon w Ekstraklasie

Mowa tutaj o rozgrywkach 2017/18, kiedy to „Czarno-biali” rozgrali pierwszy i – jak się później okazało – jedyny sezon w Ekstraklasie. Wówczas w drużynie beniaminka nie oglądaliśmy zbyt wielu gwiazd, jednak w jej szeregach znalazło się paru całkiem solidnych ligowców takich jak Mateusz Cetnarski czy Tomasz Brzyski.

Rozgrywki w Ekstraklasie drużyna z Sądecczyzny rozpoczęła całkiem nieźle, gdyż na wyjeździe zremisowała z zespołem z krajowej czołówki – Lechem Poznań 0:0. Po tym spotkaniu fani klubu z południa Polski mogli sobie robić nadzieję na udany sezon, jednak ostatecznie Sandecja zdobyła 33 punkty i zajęła ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Na nowo musiała występować w pierwszej lidze.

Pierwsza liga, czyli zmarnowane szanse Sandecji

Na drugim poziomie rozgrywkowym Sandecji szło… różnie. Z pozytywów warto przypomnieć sezon 2021/22, w którym ekipa z Nowego Sącza zajęła siódme miejsce, a do miejsca premiującego grę w barażach o awans do Ekstraklasy zabrakło zaledwie trzech punktów. Kto wie, może wówczas Sandecja wróciłaby do krajowej elity? Kolejny sezon (2022/23) był już jednak absolutną katastrofą. Drużyna zajęła ostatnie miejsce w tabeli pierwszej ligi, co poskutkowało spadkiem o poziom niżej – do drugiej ligi. Tam jednak nie było lepiej…

🚨 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐈𝐄: W 2017 roku Sandecja Nowy Sącz awansowała do Ekstraklasy, dziś spada… do 3 Ligi ❌https://t.co/k4VqApfj5J pic.twitter.com/PCFLnIOMkn — Transfery Piłkarskie – Oficjalnie (@transferyof) May 4, 2024

Sandecja spada do trzeciej ligi

Dwa spadki z rzędu? Czemu nie. Ekipa prowadzona przez Roberta Kasperczyka prezentuje się fatalnie. Sandecja przez cały sezon była raczej na dole tabeli, jednak tego co wydarzyło się w ostatnich tygodniach nie mógł przewidzieć chyba nikt. Drużyna z Nowego Sącza przegrała aż trzy mecze z rzędu i głównie przez słabą końcówkę sezonu już na trzy kolejki przed końcem nie ma nawet matematycznych szans, aby pozostać w II lidze. Po meczu przeciwko Polonii Bytom, który ostatecznie przypieczętował fakt, że w przyszłym sezonie Sandecja zagra w III lidze, głos zabrał szkoleniowiec zespołu z Nowego Sącza – Robert Kasperczyk:

Przyznam się, że nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, dla mnie jest to nowość. Nie jestem w stanie tego logicznie wytłumaczyć, żeby mając mecz pod kontrolą, fajnie grać, mając trochę nowych twarzy, zagrać coś takiego.

Ten spadek może być jednak dla byłego Ekstraklasowicza najbardziej dotkliwy, gdyż gra w III lidze oznacza… koniec gry na szczeblu centralnym, co oznaczać będzie ogromne straty finansowe, które od właścicieli klubu będą wymagać gwałtownych, ale jednocześnie przemyślanych zmian. Sandecja w siedem lat zaliczyła trzy spadki.

fot. PressFocus

