Messi przeszedł samego siebie. Pobił rekord MLS

Wydawałoby się, że Lionel Messi w piłce osiągnął wszystko. Co sezon w Barcelonie i PSG dostarczał występów z najwyższej światowej półki, jednak kolejny raz przeszedł samego siebie. W meczu MLS Inter Miami pokonał New York Red Bulls aż 6:2, a argentyński maestro zagrał taki koncert, jakby ciągle był w piłkarskim prime time. To był „wesoły” mecz, w którym pierwsze skrzypce grał Argentyńczyk.

Koncert Messiego

Mecz nie zaczął się dobrze dla Interu, który po 30 minutach przegrywał 0:1. Druga odsłona rywalizacji była za to rewelacyjna w wykonaniu piłkarzy z Florydy, bowiem wbili w niej swoim rywalom aż sześć goli. Najpierw, w 48. minucie Messi asystował przy golu zmiennika Matíasa Rojasa. Po dwóch minutach były lider Barcelony sam wpisał się na listę strzelców.

Mistrz świata z 2022 roku asystował przy drugim trafieniu Rojasa, a następnie był niezwykle pomocy dla swojego przyjaciela – Luisa Suáreza. Messi wykonał ostatnie podanie aż przy trzech golach Urugwajczyka. Zachwyt wzbudziła przede wszystkim akcja na 5:1. Wtedy Messi efektownie wywiódł rywala w pole i natychmiast ruszył w kierunku pola karnego. Dostrzegł Suareza, doszło do wymiany podań, po której Urugwajczyk miał miejsce, by oddać strzał zakończony golem.

MESSI IS A CHEAT CODE 🐐 ▪️ Record for assists in a game (5)

▪️ Record for goal contributions in a game (6)

▪️ And he did it all in the second half pic.twitter.com/Zc3g5fjakf — Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024

MLS – tam gwiazdy się bawią

Dla Messiego był to historyczny występ. Do tej pory nikt w MLS nie zanotował pięciu asyst w meczu. Luis Suarez uświetnił mecz hat-trickiem, co miało dla niego szczególne znaczenie. To pierwszy taki wyczyn Urugwajczyka w Miami.

LUIS SUAREZ HAT TRICK! 🎩 MESSI'S 5TH ASSIST IN THE HALF! 🐐 TAKE A BOW YOU TWO. 👏 pic.twitter.com/7zqbYXkex6 — Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024

Dodajmy, że Argentyńczyk został także pierwszym piłkarzem w dziejach amerykańskiej piłki ligowej, który uzbierał sześć punktów do klasyfikacji kanadyjskiej w jednym meczu.

W żadnych innych rozgrywkach Argentyńczyk nie zaliczył takiego „pięciopaku”. Podczas gry w lidze hiszpańskiej trzykrotnie notował tzw. hat-tricki asyst. Ostatnio dokonał tej sztuki w lutym 2022 roku w rywalizacji Barcelony z Betisem. Wcześniej zaimponował analogicznym osiągnięciem w ćwierćfinale Pucharu Króla w 2014 roku, gdy Barca grała z Levante. Katalończycy wygrali 4:1 (choć przegrywali 0:1), a wszystkie trzy asysty Messi zanotował przy trafieniach Cristiana Tello.

W 2015 roku geniusz z Argentyny zaliczył trzy asysty w meczu o wysoką stawkę, w półfinale Copa America przeciwko Paragwajowi. To był pogrom 6:1, a lider Argentyńczyków asystował przy golach Marcosa Rojo, Javiera Pastore i Gonzalo Higuaina. W 2016 roku w barwach Blaugrany w 29. kolejce LaLiga asystował przy dwóch golach Neymara i jednym Munira, a Barca wygrała aż 6:0.

W Miami istnieje życie bez Messiego, ale co to za życie?

Dzięki przekonującej wygranej Inter Miami z wydatną pomocą Messiego, Luisa Suareza, Sergio Busquetsa i Jordiego Alby przewodzi ligowej stawce. Przed meczami rywali: Realu Salt Lake i Cincinnati jest samodzielnym liderem, ale te drużyny mogą zrównać się punktami z klubem Davida Beckhama, jeśli odniosą zwycięstwa w swoich zaległych spotkaniach.

Inter bez Messiego (od jego przyjścia) to dwie wygrane, cztery remisy i sześć porażek w 12 spotkaniach. Gdy jednak wybitny Argentyńczyk gra (25 meczów), Inter wygrał 15 z nich (do tego siedem remisów i trzy porażki)

Po 11 meczach w tym sezonie (8 w MLS, 3 w CONCACAF Champions Cup) Messi wprawia w zachwyt kibiców swoim pokaźnym dorobkiem: 12 goli i 15 asyst. Zawsze gdy w 2024 roku gra, notuje gola lub asystę. Trzynaście ostatnich bramek zespołu – w każdej z nich bezpośredni udział ma „La Pulga”. Ostatni gol Interu bez jego udziału padł 14 kwietnia, czyli już trzy tygodnie temu.

New York Red Bulls – gol i pięć asyst

New England Revolution – dwa gole i dwie asysty

Nashville – dwa gole i asysta

Sporting Kansas City – gol i asysta

Monterrey (rozgrywki kontynentalne) – asysta

Colorado – gol i asysta

Nashville (rozgrywki kontynentalne) – gol i asysta

Nashville (rozgrywki kontynentalne) – gol

Orlando – dwa gole i asysta

LA Galaxy – gol

Real Salt Lake City – dwie asysty

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”:

A także inny cykl pt. „Polskie turnieje EURO”: