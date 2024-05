Reus żegna się z BVB z klasą

Piłkarze Borussii Dortmund rozbili w 32. kolejce Bundesligi Augsburg 5:1. Największym bohaterem w zespole Edina Terzicia był Marco Reus, który zaliczył udział aż przy trzech bramkach. Taki występ odchodzącej legendy BVB z pewnością podbuduje morale zespołu przed rewanżowym meczem 1/2 finału Ligi Mistrzów z PSG.



Marco Reus oświadczył, że po tym sezonie opuści Signal Iduna Park. Nie zdecydował się bowiem na przedłużenie wygasającego w czerwcu kontraktu. 34-latek pożegna się z klubem, w którym grał przez ponad dekadę, od 2012 roku. W tym czasie zdobył wraz z BVB pięć trofeów i został drugim najlepszym strzelcem w historii klubu. Dwa dni po pierwszym meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów z PSG (1:0). 34-latek pożegna się z klubem, w którym grał przez ponad dekadę, od 2012 roku. W tym czasie zdobył wraz z BVB pięć trofeów i został drugim najlepszym strzelcem w historii klubu.

Jestem niesamowicie wdzięczny i dumny z tego wyjątkowego czasu w moim klubie – Borussia Dortmund. Spędziłem tu ponad połowę życia i cieszyłem się każdym dniem, nie zabrakło trudnych momentów. Mam świadomość, że trudno będzie mi się pożegnać pod koniec sezonu. Jednak to dobrze, że wszystko jest klarowne i możemy skoncentrować się na naszych „finałach”, które mamy do rozegrania. Chcemy osiągnąć wielki cel. W tym mogą nam pomóc niesamowici kibice, którym chcę serdecznie podziękować za niebywałe wsparcie przez te wszystkie lata – powiedział Reus cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Edin Terzić umieścił Marco Reusa w wyjściowym składzie na domowy mecz z Augsburgiem. Od początku spotkania gospodarze dominowali, nieustannie napierając na bramkę zespołu z Bawarii. W 4. minucie gola na 1:0 strzelił Youssoufa Moukoko, który nieco zniknął z radarów, ale tym razem zaliczył świetny występ. Nie minęły jeszcze dwa kwadranse, gdy wynik podwyższyli Donyell Malen i Moukoko. Przy drugim golu utalentowanego Niemca asystę zaliczył Marco Reus.

Gol Reusa

W 34. minucie Marco Reus sam trafił do siatki. Zdobył bramkę po efektownym lobie, którego ofiarą był bramkarz Augsburga Tomas Koubek. W drugiej połowie Reus też nie próżnował, bo zaliczył kolejną asystę. Weteran niemieckich boisk świetnie odnalazł w polu karnym Felixa Nmechę, któremu nie pozostało nic innego niż umieszczenie piłki w bramce.

Borussia odniosła przekonujące zwycięstwo, jednak tylko utrzymała się na piątym miejscu w tabeli. Nie jest to dobry sezon BVB na krajowym podwórku, ale jako że piłkarze z Dortmundu wciąż są w grze w Lidze Mistrzów, w Westfalii panuje obecnie zauważalny entuzjazm.

Marco Reus! Odchodząca legenda Borussi Dortmund nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa #domBundesligi pic.twitter.com/sPMlYinp5X — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) May 4, 2024

Imponujący dorobek

W tym sezonie Marco Reus rozegrał 38 meczów dla BVB. Jego dorobek to osiem goli i osiem asyst. Jeśli chodzi o bilans globalny, 34-latek w barwach Borussii zagrał w sumie 424 razy, co jest czwartym najwyższym wynikiem w historii klubu. W tym okresie strzelił 168 goli i zaliczył 128 asyst. Sięgnął z ekipą z Dortmundu po dwa puchary i trzy superpuchary Niemiec. To, jak Reus jest ważną postacią dla Borussii, pokazuje zachowanie kibiców po zakończeniu meczu z Augsburgiem. Słynna „Żółta Ściana” fetowała jedną z największych legend w historii klubu.

fot. PressFocus