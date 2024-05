ŁKS pierwszym spadkowiczem, szalona końcówka Championship – podsumowanie wydarzeń z 4 maja

ŁKS oficjalnie ”przyklepał” spadek z Ekstraklasy, dwóch Polaków spada do League One, Ulm po 23 latach wraca na zaplecze Bundesligi – oto najciekawsze wydarzenia, które 4 maja miały miejsce na europejskich boiskach.

ŁKS pierwszym spadkowiczem z Ekstraklasy

Po remisie 1:1 Puszczy z Koroną szanse ŁKS-u na utrzymanie stały się iluzoryczne. Na cztery kolejki przed końcem ŁKS tracił do bezpiecznej strefy 12 punktów. Choć ŁKS miał równy bilans dwumeczu z Puszczą (1:2, 3:2), bilans bramkowy łodzian wynosił -36, przy bilansie -11 po stronie ”Żubrów”. Musiałyby się więc wydarzyć hokejowe wyniki, by ”Rycerze Wiosny” nie spadł do I ligi.

Po meczu ze Śląskiem Wrocław kibice ŁKS-u mogą schować kalkulatory do szuflady. Choć beniaminek na początku drugiej połowy wyszedł na prowadzenie po bramce Daniego Ramireza z rzutu karnego, wkrótce na przestrzeni pięciu minut stracił dwie bramki. W 71. minucie do wyrównania doprowadził Yegor Matsenko, a w 76. minucie Śląsk na prowadzenie wyprowadził Piotr Samiec-Talar.

Choć Śląsk kończył ten mecz w dziesięciu (drugą żółtą kartkę w 82. minucie obejrzał Matsenko), podopieczni Marcina Matysiaka nie zdołali odwrócić losów rywalizacji. Na trzy kolejki przed końcem ŁKS ”przyklepał” spadek z Ekstraklasy. W najlepszym wypadku ŁKS może skończyć ten sezon na 17. miejscu, choć do przedostatniego Ruchu traci już pięć punktów.

ŁKS i tak spadł znacznie później niż podczas ostatniego pobytu w Ekstraklasie. W sezonie 2019/20 łodzianie stracili matematyczne szanse na utrzymanie już pięć kolejek przed końcem, po 32. kolejce. Z kolei w sezonie 2011/12 ŁKS spadkowiczem stał się przed ostatnią, 30. kolejką.

📊 ŁKS po raz trzeci z rzędu spada @_Ekstraklasa_ po zaledwie jednym sezonie. 😬 🔴 2011/12

🔴 2019/20

🔴 2023/24 🆕#ŁKSŚLĄ https://t.co/qEm7cGPhei — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) May 4, 2024

O ŁKS-ie nie da się powiedzieć, że jest ”klubem jojo”, po nie wraca do Ekstraklasy już w pierwszym roku po spadku. Po raz ostatni więcej niż rok ŁKS w Ekstraklasie spędził w latach 2006-09. Sezon 2009/10 mógł być nawet czwartym z rzędu na najwyższym poziomie, lecz ŁKS nie otrzymał licencji na grę w Ekstraklasie i mimo zajęcia sezon wcześniej siódmego miejsca został zdegradowany do I ligi.

Koniec tułaczki SSV Ulm

Po raz pierwszy od sezonu 2000/01 SSV Ulm zagra w 2. Bundeslidze. W 36. kolejce III ligi ”Wróble” pokonały u siebie Viktorię Koeln 2:0 i na dwie kolejki przed końcem zapewniły sobie bezpośredni awans. Choć trzecie Preussen Meunster nie zagrało jeszcze swojego meczu, w trzech meczach nie ma już możliwości odrobienia 10 punktów straty. Co więcej, Ulm ma już pewne mistrzostwo III ligi, bowiem druga Ratyzbona uległa zdegradowanym już rezerwom Freiburga 1:3. Tym samym, na dwie kolejki przed końcem strata Jahn Regensburg do prowadzącego w tabeli Ulm wynosi już dziewięć punktów.

Awans Ulm do 2. Bundesligi jest o tyle niesamowity, że do tegorocznych rozgrywek 3. Ligi przystępowali jako beniaminek. W 2024 roku Ulm nie spadło poniżej trzeciego miejsca w tabeli. Dodatkowo, w rundzie wiosennej ”Wróble” nie poniosły porażki. W 16 meczach Ulm odniosło aż 11 zwycięstw i tylko pięć razy zremisowało.

Dla Ulm będzie to powrót na zaplecze niemieckiej ekstraklasy po 23 latach. W sezonie 2000/01 ”Wróble” spadły z 2. Bundesligi po zajęciu 16. miejsca i był to dla nich drugi rok z rzędu ze spadkiem. W sezonie 1999/00 Ulm zaliczyło jedyny w historii rok w Bundeslidze, jednak progi te okazały się dla nich za wysokie.

Sezonu 2001/02 Ulm nie zaczęło jednak na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Z powodu dramatycznej sytuacji finansowej klub nie otrzymał licencji i został karnie zdegradowany do czwartej ligi. Przez ponad dwie dekady Ulm tułało się pomiędzy czwartą a piątą ligą i dopiero w 2023 roku wywalczyło awans do rozgrywek 3. Ligi.

Architektem sukcesu jest Thomas Woerle, który pracuje w klubie nieprzerwanie od początku sezonu 2021/22, kiedy Ulm występowało jeszcze na czwartym szczeblu rozgrywkowym. Woerle poprowadził Ulm w 123 meczach, co jest klubowym rekordem w XXI wieku. Pod jego wodzą Ulm punktuje ze średnią 2,11 pkt./mecz, co jest najlepszym wynikiem od sezonu 2011/12 i kadencji Paula Sautera.

SSV Ulm awansowało do 2.Bundesligi! Wielka historia w ich wykonaniu bo wzięli trzecią ligę szturmem jako beniaminek. Ostatni raz grali w 2BL w sezonie 2000/01. W latach 2001-2023 grali wyłącznie w 4 i 5 lidze a teraz rok po roku dwa awanse. Wielka sprawa. pic.twitter.com/okts2gp6kT — Maciej Iwanow (@Maciej_Iwanow) May 4, 2024

Niesamowita ostatnia kolejka Championship

Pisaliśmy o powrocie Ipswich Town do Premier League po 22 latach, ale na finiszu sezonu zasadniczego Championship przede wszystkim działo się na dole tabeli. Do ostatniej kolejki z pozycji strefy spadkowej przystępowały Huddersfield i Birmingham. Choć ”Terriery” miały trzy punkty straty do zajmującego ostatnie bezpieczne miejsce Plymouth, de facto nie miały szans na utrzymanie. Zespół Helika musiałby bowiem pokonać Ipswich różnicą ośmiu bramek i taką samą różnicą Plymouth musiałoby przegrać z Hull. Birmingham zaś w przypadku zwycięstwa z Norwich i jednoczesnych porażkach Blackburn, Sheffield Wednesday i Plymouth mogło zakończyć sezon nawet na 19. miejscu.

Huddersfield już w pierwszej połowie zostało obdarte z nadziei na utrzymanie, bowiem w 27. minucie stracili bramkę na 0:1. Choć Birmingham swoje zadanie wykonało, bo pokonało Norwich 1:0, ”to i tak by nic nie dało”. Plymouth również 1:0 pokonało Hull, Sheffield wygrało z Sunderlandem na wyjeździe 2:0, a Blackburn takim samym rezultatem pokonało w delegacji pewne już pierwszego miejsca Leicester.

Tym samym, do przetasowań na dole tabeli ostatecznie nie doszło i Birmingham po raz pierwszy od 22 lat zagra na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Z kolei Huddersfield w League One znajdzie się po raz pierwszy od sezonu 2011/12. Z Championship pożegnało się więc dwóch potencjalnych reprezentantów Polski – Krystian Bielik i Michał Helik.

📊 Krystian Bielik i Michał Helik po raz drugi w swoich karierach spadli z Championship. 😬 Bielik:

2021/22 – ⤵️ Derby County

2023/24 – ⤵️ Birmingham Helik:

2021/22 – ⤵️ Barnsley

2023/24 – ⤵️ Huddersfield pic.twitter.com/eLMxNw1cKf — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) May 4, 2024

Na uwagę zasługuje przede wszystkim ”comeback” Sheffield Wednesday na finiszu sezonu. Po porażce w 2. kolejce z Hull 2:4 ”Sowy” znalazły się w strefie spadkowej i nie opuszczały jej aż do 44. kolejki. Wtedy to Sheffield pokonało na wyjeździe Blackburn 3:1 i po raz pierwszy od ponad ośmiu miesięcy wydostało się ze strefy spadkowej.

Po 19 kolejkach Sheffield miało na koncie zaledwie dwa zwycięstwa, a pierwszą wygraną zanotowało dopiero w 14. kolejce. Co więcej, w 18 pierwszych meczach sezonu ”Sowy” zgromadziły raptem sześć meczów. Przełomowe okazało się ostatnie osiem kolejek, w trakcie których Sheffield przegrało tylko raz i zdobyło aż 15 punktów. Na finiszu sezonu Sheffield punktowało ze średnią 1,87 pkt./mecz. Dla porównania, w 38 poprzednich meczach Sheffield zdobyło 38 punktów, co daje średnią równo jednego punktu na mecz.

Po 12 kolejkach, w trakcie październikowej przerwy reprezentacyjnej zatrudniony został Danny Roehl – były asystent Hansiego Flicka w Bayernie i reprezentacji Niemiec, a także Ralpha Hassenhuttla w Southampton i Lipsku. Dla 34-letniego wówczas szkoleniowca była to pierwsza samodzielna praca i mimo trudnego początku finalnie uratował on Sheffield przed powrotem już po roku do League One.

How it started v How it's going. pic.twitter.com/zPz8yGscII — Sheffield Wednesday (@swfc) May 4, 2024

Zupełnie przeciwny kierunek obrało Birmingham. Po 11 kolejkach klub zajmował szóste, barażowe miejsce. Nowi właściciele z USA chcieli jednak głośnego nazwiska na stanowisku trenera, więc mimo dobrych wyników zdecydowali się zwolnić Johna Eustace’a. W jego miejsce zatrudniono Wayne’a Rooney’a, który przetrwał jednak zaledwie trzy miesiące. Pod jego wodzą Birmingham było najgorzej punktującą drużyną ligi, bowiem w 15 meczach zdobyło zaledwie 10 punktów.

Birmingham osunęło się na 20. miejsce, a po porażce 1:2 z Leicester w 41. kolejce po raz pierwszy zagościło w strefie spadkowej. Choć w pięciu ostatnich kolejkach Birmingham zdobyło osiem punktów i zaledwie raz przegrało, tylko na tydzień zdołało się wydostać ze strefy spadkowej.

W Birmingham także na dobre kręciła się karuzela trenerska, bo po zwolnieniu Rooney’a ”Blues” poprowadziło jeszcze czterech innych szkoleniowców. Tuż po zwolnieniu Rooney’a w meczu FA Cup z Hull (1:1) klub poprowadził Steve Spooner, następnie w ośmiu meczach na ławce zasiadali Tony Mowbray oraz Gary Rowett, a w międzyczasie przez sześć meczów Birmingham poprowadził Mark Venus. Eustace zaś – którego uznano nieatrakcyjnym szkoleniowcem – w lutym przejął Blackburn i utrzymał ”Rovers” w Championship.

John Eustace when he sees Birmingham passing by on their way to League One pic.twitter.com/bDUSh3Tomp — Paddy Power (@paddypower) May 4, 2024

fot. PressFocus

