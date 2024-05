Kolejna gwiazda filmowa zakupiła udziały w klubie piłkarskim

Coraz więcej gwiazd showbiznesu zaczęło angażować się w piłkę nożną na najwyższym poziomie. Kolejną z takich gwiazd jest Will Ferrell. Komik zakupił udziały w Leeds United. Nie jest to jednak jego pierwsze doświadczenie z piłką nożną. Jest on bowiem jednym ze współwłaścicieli LAFC, w którym pracuje w sztabie szkoleniowym Giorgio Chiellini.

So yeah, Will Ferrell has joined the 49ers’ investment group at Leeds United. I’ve tried here to explain the general partner/limited partner structure of the 49ers model, and where Ferrell fits.@TheAthleticFC https://t.co/AhLyroZFob — Phil Hay (@PhilHay_) May 5, 2024

Amerykański człowiek branży filmowej i komediowej jest wielkim fanem sportu, notorycznie pojawia się na sportowych wydarzeniach w Los Angeles – czy to na koszykówce, czy meczach piłki nożnej. Na początku sezonu z trybun obserwował pięknego gola Mateusza Bogusza w pierwszej kolejce ligi MLS. Dla klubu to darmowy PR, a wiadomo, że lepiej mieć go zawsze na dobrym poziomie. Nie wiadomo ile dokładnie procent udziałów nabył filmowy gwiazdor komediowy w klubie z Elland Road.

Yet another story where a club gets some free PR by selling a tiny stake to a celebrity and then generating a big story about them being an "owner" or "co-owner". There is no way Will Ferrell owns a "large stake" in Leeds.

1/ pic.twitter.com/91LIU3dWiR — Martin Calladine (@uglygame) May 5, 2024

Inne gwiazdy filmu w piłce

Gwiazda filmu i piłka nożna – to coraz częstsze połączenie. W ostatnim czasie znana jest historia Wrexham. Działają tam Ryan Reynolds i Rob McElhenney, którzy pomagając klubowi na każdej możliwej płaszczyźnie stali się wręcz postaciami boskimi dla okolicznych kibiców. Od kilkunastu miesięcy, inwestorem w meksykańskim średniaku jest Eva Longoria – działa ona w klubie Necaxa, w którym działają od niedawno też ww. panowie od Wrexham. Longoria to prywatnie żona bylego dyrektora Televisy, możliwe, że stąd większe zainteresowanie tematem futbolu u gwiazdy „Gotowych na wszystko”.

Od wielu miesięcy, w Bournemouth w grupie inwestorów działa także Michael B. Jordan. W piłce kobiecej z kolei, udziałowczynią jest Natalie Portman. Znana z roli w „Czarnym Łabędziu” aktorka jest współzałożycielką Angel City FC.

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”:

A także inny cykl pt. „Polskie turnieje EURO”: