Kłopot Bayernu przed rewanżem z Realem. Kontuzja ważnego piłkarza

Bayern Monachium w ostatnim meczu ligowym odniósł porażkę z 1:3 z rewelacyjnym w tym sezonie VfB Stuttgartem. W tym spotkaniu kontuzji nabawił się Raphael Guerreiro. Przed ”Bawarczykami” bardzo ważny mecz z półfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Portugalczyk z racji odniesionego urazu nie pomoże drużynie rewanżowym starciu. Niewykluczone, że nie zobaczymy go już do końca sezonu.



Bayern Monachium może czuć niedosyt w obecnym sezonie. Bayer Leverkusen przerwał ich trwającą 11 lat mistrzowską passę. Bardzo szybko, ponieważ już w 1/16 finału Pucharu Niemiec odpadli z rozgrywek z występującym na trzecim poziomie rozgrywkowym w Niemczech Saarbrucken. Jedynym ratunkiem obecnej kampanii byłby triumf w Lidze Mistrzów.

W fazie grupowej przyszło im się mierzyć z Manchesterem United, FC Kopenhagą oraz Galatasaray. Kompletnie zdominowali swoich rywali nie przegrywając ani razu. Zwyciężyli w pięciu spotkaniach i zanotowali remis. W fazie play-off najpierw wyeliminowali Lazio, a następnie Arsenal. Teraz w półfinale przyszło im się mierzyć z Realem Madryt. W pierwszym spotkaniu na Alianz Arenie padł remis 2:2, więc kwestia awansu pozostaje cały czas otwarta. Fani ”Bawarczyków” zdecydowanie liczą na triumf w Champions League, aby uratować obecny sezon.

W ostatnim spotkaniu ligowym Bayern Monachium przegrał z VfB Stuttgart 1:3. Dodatkowo kontuzji w meczu nabawił się Raphael Guerreiro. W 17. minucie zmuszony był zejść z boiska i o kulach opuścił stadion. Wnikliwe badania wykazały, że doznał kontuzji więzadła i torebki stawowej kostki, przez co będzie musiał pauzować w najbliższych meczach. Niewykluczone, że nie zobaczymy go już w obecnych rozgrywkach. Co najważniejsze, nie będzie do dyspozycji Thomasa Tuchela w najbliższym, bardzo ważnym starciu z ,,Królewskimi”.

Official: Raphaël Guerreiro has sustained a ligament and capsule injury in his ankle and will be sidelined for the 'coming games' pic.twitter.com/QHhY9Q9Wed

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 5, 2024