David Moyes opuści West Ham United po sezonie

David Moyes według Fabrizio Romano po tym sezonie opuści West Ham United. Jego umowa po prostu wygasa w tym roku i nie zostanie przedłużona. Szefostwo klubu miało tak zdecydować po słabych wynikach jakie ostatnio osiąga drużyna. Dziś „Młoty” przegrały z Chelsea aż 0:5.

Od dłuższego czasu krążyła plotka, że David Moyes może zostać zwolniony z West Hamu. Sugerował to już, chociażby David Ornestein, który twierdził, że Anglik może nie dokończyć sezonu na stanowisku trenera „Młotów”. Zawsze jednak udawało się jakimś okazałym zwycięstwem uratować posadę. Fabrizio Romano informuje, że szefostwo klubu podjęło decyzję, że trzeba będzie rozstać się z 61-latkiem.

🚨⚒️ West Ham had already decided to part ways with David Moyes before this game and the plan remains clear for next season.

Talks continue with candidates including Julen Lopetegui who’s been approached earlier this week. pic.twitter.com/bYumJjzOMZ

