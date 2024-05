Real Madryt: sytuacja z nowymi umowami

W ostatnim czasie ważą się losy Nacho, Lucasa Vazqueza i Andrija Łunina w Realu Madryt. Już wiadomo, że pierwszy z nich po tym sezonie pożegna się z zespołem „Królewskich”. Z kolei dwaj pozostali mają duże szanse na pozostanie w stolicy Hiszpanii.

Nacho Fernandez spędził 12 lat w pierwszej drużynie Realu Madryt. Jest wychowankiem „Królewskich”. Teraz powie „pas” i odejdzie po sezonie. Informację potwierdza dziennik „Marca”. Hiszpan już rok temu rozważał odejście. Wtedy dał się przekonać rzutem na taśmę. Podpisał roczny kontrakt, który wygaśnie po zakończeniu trwających rozgrywek. Z ustaleń hiszpańskich mediów wynika, że Nacho jest już po rozmowie z prezesem Florentino Perezem.

Nacho w tym sezonie La Liga zagrał aż 25 razy. W ostatnim meczu ligowym przeciwko Cadiz popisał się „wycieczką” w pole karne rywali. To umożliwiło strzelenie gola Joselu, który wcześniej był nieskuteczny. Zwykle, gdy Nacho pojawiał się na boisku, był kapitanem zespołu. W obecnym sezonie grał dosyć często, bo od samego początku rozgrywek Eder Militao leczył kontuzję (wrócił do podstawowego składu w meczu z Cadiz). Od kilku miesięcy niezdolny do gry jest także inny stoper David Alaba. Jose Felix Diaz, dziennikarz „Marki”, podał, że Nacho po tym sezonie przeniesie się za ocean, by grać w MLS. Przed meczem z Cadiz przypominano jedno z najładniejszych trafień Nacho w Realu:

Kinda sad that they didn't include this all-timer Puskás worthy goal of Nacho against Cádiz in this comp!

Only few days are left, we've to enjoy each and every little moment of El Capitán 🥺🤍pic.twitter.com/GBsaziZEB4 https://t.co/kT9xPH6AUb

