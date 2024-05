Nottingham kontra Gary Neville

Nottingham Forest wszczęło postępowanie prawne przeciwko „Sky Sports” w związku z komentarzami Gary’ego Neville’a po oświadczeniu klubu krytykującym sędziów w Premier League.



Nottingham grzmi po meczu z Evertonem

Trzy wyjątkowo złe decyzje – trzy niepodyktowane karne – których po prostu nie możemy zaakceptować. Przed meczem ostrzegaliśmy PGMOL, że sędzia VAR jest kibicem Luton, jednak nie doszło do zmiany obsady sędziowskiej. Nasza cierpliwość została wielokrotnie wystawiona na próbę.

Oto jakie Nottingham Forest wydało oświadczenie po porażce z Evertonem 0:2. Klub skrytykował poziom sędziowania w tym spotkaniu. Ponadto zarzucił sędziemu brak obiektywizmu i sprzyjanie rywalom w walce o utrzymanie. Piłkarze Nuno Espirito Santo trzykrotnie domagali się podyktowania rzutu karnego. Jednak arbiter nie przyznał im ani jednej jedenastki. Czara goryczy się przelała. Tak czytamy w komunikacie klubu.

Warto też zobaczyć wypowiedź Neco Williamsa, który był wyraźnie rozgoryczony w wywiadzie pomeczowym. On i trener Nuno Espirito Santo zostali oskarżeni przez FA o niewłaściwe zachowanie w związku z komentarzami po meczu z Evertonem. Zarzuca im się, że komentarze sugerujące stronniczość i kwestionowanie uczciwości sędziów meczowych i zniesławianie gry. Mają czas do 9 maja na przedstawienie swoich odpowiedzi. Angielska federacja wszczęła dochodzenie i pouczyła też byłego sędziego Marka Clattenburga, który wygłaszał opinie jako doradca klubowy.

Piłkarz Nottingham nie wytrzymał. Był załamany "To wszystko jest absolutnie niedorzeczne" #domPremierLeague pic.twitter.com/55EXEYqkXe — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 21, 2024

Nottingham jak… gang mafijny

W „Sky Sports” dokonano analizy tego niecodziennego oświadczenia. Gary Neville był niezwykle dosadny. Powiedział wprost:

To przypomina oświadczenie gangu mafijnego, szczerze… w co oni do cholery grają?

Ekspert zaapelował także do byłego znanego sędziego Marka Clattenburga, by ten złożył rezygnację z funkcji analityka sędziowskiego w Nottingham. Rzeczywiście tak się stało po tej głośnej sytuacji. „Daily Mail” donosi, że „Sky Sports” usunęło ze swojej strony internetowej artykuł, w którym Neville odnosił się do sytuacji w Nottingham. Anonimowe osoby związane z redakcją zdradziły, że była to „decyzja redakcyjna” i „niezwiązana z żadną toczącą się kwestią prawną”.

Sky Sport kłamie?

Tymczasem „Daily Mail” zaznacza, że artykuł Neville’a zniknął ze strony wtedy, gdy… Nottingham wysłało specjalne pismo do nadawcy „w odpowiedzi na ich reakcję na wydarzenia, które miały miejsce”. Klub skarżył się na to, że kibic Luton Town, Stuart Atwell, został sędzią VAR w meczu kluczowym w walce o utrzymanie. Szef komitetu sędziowskiego w Anglii Howard Webb zapewnił, że Nottingham powinno dostać na pewno jeden rzut karny w meczu z Evertonem. Obrońca „The Toffees”, rutyniarz Ashley Young, był uwikłany we wszystkie trzy problematyczne i kontrowersyjne sytuacje. Gdy został o nie zapytany w pomeczowym wywiadzie, tylko się uśmiechnął. Było to wymowne.



W ostatniej kolejce Premier League Nottingham miało zdecydowaną przewagę nad zdegradowanym już Sheffield United i pokonało czerwoną latarnię ligi na wyjeździe 3:1. To zwycięstwo sprawiło, że zespół prowadzony przez Nuno Espirito Santo jest na ostatnim bezpiecznym miejscu i ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Wciąż musi więc walczyć o utrzymanie.