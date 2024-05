Marcelo Bielsa szokuje powołaniem cały świat

Były szkoleniowiec Leeds United, Athletic Bilbao czy reprezentacji Argentyny Marcelo Bielsa jest trenerem szalonym. Kiedy wydawało się, że wraz z upływem czasu doświadczony szkoleniowiec się uspokaja – on znowu szokuje cały świat. Selekcjoner reprezentacji Urugwaju powoła… zawodnika półamatorskiego klubu.

Zawodnik, o którym mowa to Walter Domínguez. 24-letni napastnik drużyny Juventud de Soriano, o której wiemy niewiele. Według informacji „El Pais Uruguay” Walter Domínguez w swoim zespole zdobył 38 bramek w 19 meczach. W barwach Juventud de Soriano zdobył Copa Nacional de Selecciones, czyli urugwajskie mistrzostwa dla drużyn regionalnych. Zespół wygrał 3:0 po golu i dwóch asystach 24-letniego napastnika. Został on królem strzelców i najlepszym zawodnikiem turnieju.

W sumie w rozgrywkach amatorskich zdobył 57 bramek w 39 spotkaniach. A przynajmniej… tak twierdzi. Weryfikacja tych statystyk nie jest najłatwiejsza. Mimo wszystko, napastnik musi mieć coś w sobie skoro powołał go sam Marcelo Bielsa. W końcu to jeden z najbardziej cenionych szkoleniowców na świecie, który „widzi więcej”. Sam 24-latek był zaskoczony powołaniem do kadry narodowej i przyznał, że jest bardzo szczęśliwy z powodu decyzji selekcjonera.

Pomysł szkoleniowca zaszokował opinię publiczną w Urugwaju. Niemniej jednak pojawiło się wiele głosów na temat tego ile „perełek” urugwajskiego futbolu pozostało niezauważonych przez dziesiątki lat. Inni z kolei zwracają uwagę, że Walter Domínguez jest piłkarzem-amatorem z własnego wyboru. Według ich słów profesjonalne kluby w Urugwaju proponowały mu umowy, lecz konsekwentnie odrzucał oferty, gdyż jest szczęśliwy tam gdzie jest. Może powołanie do reprezentacji Urugwaju będzie dla niego trampoliną do raju?

Walter Domínguez zostanie powołany na towarzyski mecz Urugwaju z Kostaryką, zaplanowany na 31 maja o godzinie 23:00. Marcelo Bielsa podczas sparingu nie będzie mógł skorzystać z zawodników z zespołów, które biorą udział w Copa Libertadores. Będzie to prawdopodobnie ostatni sparing przed Copa América, które odbędzie się 20 czerwca do 14 lipca.

Jeśli Marcelo Bielsa nie zdecyduje się wysłać kilku ważnych zawodników na krótki urlop przed turniejem, to piłkarz-amator spotka w szatni reprezentacji Urugwaju takich zawodników jak Darwin Nunez, Ronald Araujo czy Rodrigo Bentancur. Może brakować Fede Valverde z Realu Madryt oraz Manuela Ugarte z PSG. Zespoły obu tych zawodników wciąż grają w Lidze Mistrzów. Jeśli awansują do finału tych rozgrywek, to nie wystąpią w barwach kadry. Finał Ligi Mistrzów zaplanowany jest na 1 czerwca.

