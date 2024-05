Julen Lopetegui zaskoczył! Zostanie trenerem Polaka

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Julen Lopetegui trafi do Serie A, gdzie zostanie szkoleniowcem Milanu. Po protestach kibiców „Rossonerich” ostatecznie do podpisania kontraktu nie doszło. Jak informuje Fabrizio Romano, hiszpański szkoleniowiec nie czekał długo na inne oferty – jego nowym pracodawcą zostanie West Ham United, w którym występuje Łukasz Fabiański.

Były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii w przeszłości miał okazję pracować już na Wyspach Brytyjskich. Od listopada 2022 roku prowadził drużynę Wolverhampton. Z „Wilkami” osiągnął sukces, wyciągając zespół ze strefy spadkowej do środka tabeli. Wydawało się, że projekt będzie kontynuowany właśnie z Hiszpanem za sterami. Jednakże na trzy dni przed startem nowego sezonu Julen Lopetegui zdecydował się rozwiązać kontrakt z Wolverhampton za porozumieniem stron.

🚨⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.

Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.

Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2024