Po trzech latach przerwy Sporting sięgnął po mistrzostwo Portugalii. Dwudziesty w historii klubu tytuł mistrzowski ”Lwom” zapewnił rywal zza miedzy – Benfica, która uległa na wyjeździe Famalicao 0:2. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Ligi Portugal różnica między tymi drużynami wynosi osiem punktów.

Sporting mistrzem Portugalii

Na trzy kolejki przed końcem sezonu różnica między prowadzącym w tabeli Sportingiem a drugą Benfiką wynosiła pięć punktów. Wzrosła ona do ośmiu punktów po zwycięstwie Sportingu przed własną publicznością 3:0 nad walczącym o utrzymanie Portimonense. Brak wygranej Benfiki w wyjazdowym meczu z Famalicao oznaczałby więc zapewnienie sobie tytułu mistrzowskiego przez Sporting już na dwie kolejki przed końcem.

I scenariusz ten się ziścił – Benfica przegrała to spotkanie 0:2 i poniosła pierwszą porażkę z Famalicao od ponad 31 lat, i zarazem dopiero drugi raz w historii uległa tej drużynie. Tym samym Sporting na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewnił sobie dwudzieste mistrzostwo kraju w historii klubu.

🟢⚪ CAMPEÕES NACIONAIS 2023/2024 ⚪🟢 Esforço, Dedicação, Devoção e GLÓRIA 🏆 pic.twitter.com/4vK4ADQppc — Sporting CP 🏆 (@SportingCP) May 5, 2024

Sporting jakby przeczuwał, że sensacja wisi w powietrzu. Piłkarze oraz członkowie oglądali w gabinetach klubowych spotkanie swoich największych rywali, a po końcowym gwizdku w Lizbonie odbyła się feta mistrzowska. Wszystko musiało więc być zaplanowane przez klub. Dla Sportingu to dwudzieste mistrzostwo Portugalii, z czego drugie zdobyte na przestrzeni ostatnich czterech sezonów. W sezonie 2020/21 lizbońskie ”Lwy” zdobyły mistrzostwo kraju przełamując długą 18-letnią passę bez tego trofeum i oglądając sukcesy Benfiki oraz FC Porto. Na 32 ligowe mecze ”Lwy” wygrały aż 27. Dla porównania, przed trzema laty Sporting odniósł 26 zwycięstw w 34 meczach.

W 34 meczach tamtego sezonu Sporting zdobył 85 punktów i dopiero w ostatniej kolejce, kiedy był już pewny mistrzostwa, poniósł pierwszą porażkę. Teraz do końca sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki, a Sporting ma na koncie 84 punkty. W ostatnich dwóch kolejkach zmierzy się z walczącymi o utrzymanie Estorilem oraz Chaves, więc raczej pewnym jest przebicie tamtego wyniku. Tym bardziej, że Sporting w 2024 roku nie przegrał jeszcze ligowego meczu.

𝐋𝐀𝐃𝐎 𝐀 𝐋𝐀𝐃𝐎 a celebrar 💚 VENHAM TER CONNOSCO! 🏆 pic.twitter.com/yb8nZY7lUN — Sporting CP 🏆 (@SportingCP) May 5, 2024

Ruben Amorim ma drugi tytuł

Architektem obu tych mistrzostw jest Ruben Amorim. 39-latek jest szkoleniowcem Sportingu od marca 2020 roku i poprowadził klub już w 210 meczach. Pod jego wodzą Sporting odniósł aż 147 zwycięstw, 32 razy zremisował i poniósł 31 porażek. W tym czasie stracił 187 bramek, czyli mniej niż jedną na mecz, a strzelił aż 454 goli (2,16 na mecz).

Sporting rozwija piłkarzy i puszcza ich w świat – Matheus Nunes odszedł do Wolverhampton za 45 milionów euro, a dziś jest piłkarzem Man City (nie sprawdza się tam). Nuno Mendes poszedł do PSG za 38 milionów i jest obecnie zmiennikiem Lucasa Hernandeza. Joao Palhinha to z kolei doskonały defensywny pomocnik, który wyróżnia się odbiorami w całej lidze angielskiej. Gra obecnie w Fulham, a chciał go bardzo w letnim okienku Thomas Tuchel w Bayernie. Pedro Porro z Tottenhamu to jeden z najlepszych prawych obrońców Premier League, a Manuel Ugarte rozczarowuje w PSG i nie jest podstawowym defensywnym pomocnikiem, ale Sporting zainkasował za niego 60 milionów euro.

Amorim jest drugim najdłużej pracującym trenerem w historii Sportingu. Dłużej na stanowisku trenera ”Lwów” wytrwał tylko Joseph Szabo. Portugalski trener o węgierskich korzeniach prowadził klub w latach 1937-44 i sięgnął z nim po trzy tytuły mistrzowskie oraz cztery razy wygrał Puchar Portugalii. Amorim może jeszcze bardziej zbliżyć się do Szabo osiągnięciami oraz przepracowanym czasem, bowiem najprawdopodobniej pozostanie on w klubie. Portugalczyk zdementował plotki łączące go z Liverpoolem, a niedawno przeprosił kibiców za wizytę w Londynie, gdzie miało dojść do negocjacji ws. przejęcia West Hamu od nowego sezonu. Dziś już wiemy, że trenerem WHU zostanie Julen Lopetegui.

É DIAAAA DE JOGOOOO 🎶 Míster 💚 pic.twitter.com/z9DRFYqBum — Sporting CP 🏆 (@SportingCP) May 5, 2024

Pod wodzą Amorima Sporting sięgnął po pięć trofeów – 2x mistrzostwo Portugalii (2021, 2024), Puchar Ligi (2021, 2022) oraz Superpuchar Portugalii (2021). W 2022 roku Sporting po raz pierwszy od 14 lat drugi sezon z rzędu zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy od trzech lat Sporting może sięgnąć po dublet, bowiem 26 maja zmierzy się w finale Pucharu Portugalii z Porto. Dla ”Lwów” byłoby to pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach od 2019 roku.

fot. Sporting Clube de Portugal / YouTube