Mbappe pościga się z… Usainem Boltem?!

Kylian Mbappe to piłkarz, który słynie z szybkości i dynamicznych akcji. Podjął wyzwanie i nie wyklucza w przyszłości charytatywnego pojedynku sprinterskiego z Usainem Boltem, choć Francuz nie ukrywa, że nie miałby szans. Taka interakcja to efekt medialnych publikacji i odpowiedzi zdenerwowanego Jamajczyka, który zaproponował taki challenge.

Dziennikarze sprowokowali, Bolt zakpił

W meczu 1/8 finału Champions League pomiędzy Realem Sociedad a Paris Saint-Germain Kylian Mbappe na dystansie 100 metrów uzyskał czas 10,9 sekundy. Dziennikarze „BBC” postanowili porównać sprintera z piłkarzem, pisząc, że czas jest tylko „nieznacznie gorszy” od rekordu świata. Dostali nawet specjalną kontrę jako odpowiedź kontekstową na Twitterze.

Kylian Mbappe has clocked an estimated speed of 10.9 seconds over 100m 💨 That's just over a second slower than Usain Bolt's world record 😳#UCL pic.twitter.com/EQ02SAIwjf — BBC Sport (@BBCSport) March 5, 2024

Strona „443” z kolei wstawiła porównanie obu sportowców i napisała, że Mbappe „prawie pobił rekord świata”. Tweeta tego do Usaina Bolta wysłał… Andreas Trajkovski – duński skoczek w dal macedońskiego pochodzenia. Jamajczyk mu odpisał: – Śmiałem się jak to zobaczyłem. Nawet dziewczyny biegają szybciej. Męski rekord świata wynosi 9.58 s i Bolt ustanowił go na MŚ w Berlinie w 2009 roku. Kobiecy rekord świata Florence Griffith-Joyner z 1998 roku to 10.49 s, natomiast w tym roku najszybciej biega Jacious Sears – 10.77 s.

Bolt rzucił wyzwanie

Obu sportów jakkolwiek nie można porównywać. Co innego biegać za piłką, a co innego na bieżni. Przekonał się o tym sam… Usain Bolt, gdy spróbował swoich sił w profesjonalnej piłce w australijskim Central Coast Mariners. Nie zaprezentował się na tyle dobrze, żeby wywalczyć kontrakt, ale była to głośna i bardzo medialna akcja. Dwa gole w sparingu jednak strzelił, a jednego całkiem efektownego. Wcześniej gościnnie zagrał w meczu charytatywnym na Old Trafford czy brał udział w treningach Borussii Dortmund. Zamarzyło mu się zostanie piłkarzem, gdy zawiesił na kołku buty z kolcami w wieku 32 lat.

Usain Bolt turns 35 today, throwback to when he scored twice on his full debut for Central Coast Mariners ⚡️ pic.twitter.com/9tb37yBXyb — ESPN FC (@ESPNFC) August 21, 2021

Bolt odpowiedział w mediach na te wszystkie porównania: – Trudno to osiągnąć. Ludzie mogą myśleć, że to łatwe. Ale on ma szczególny talent. Mbappe jest bardzo szybki… bardzo szybki z piłką. Tak, mogę go pokonać. marcu 2023 roku Bolt był gościem „ITV Sport” i powiedział wtedy, że jest szybszy niż Marcus Rashford. Bolt w sierpniu skończy 38 lat. Na korzyść Kyliana Mbappe przemawiałby fakt, że Jamajczyk nie ściga się już od siedmiu lat, więc nie byłoby aż takiej wielkiej różnicy czasowej. Francuz jednak odpowiedział, że nie miałby szans.

Mbappe ripostuje

Kylian Mbappe odpowiedział Boltowi, przemawiając podczas wydarzenia „Victory Mode” zorganizowanego przez jego fundację Inspired By KM i Nike: – Świadomość, że inspiruję kogoś takiego, jest naprawdę satysfakcjonująca. Myślę, że on też trochę zainspirował wszystkich i każdy z was na tej sali wstawał w środku nocy, żeby obejrzeć jeden z jego wyścigów. To wzajemne! Ale tak naprawdę to ja pierwszy zacząłem go podziwiać. Wyścig z nim na 100 metrów? Może pewnego dnia, dla zabawy, gdy tylko obaj znajdziemy wolny czas. To będzie miłe wyzwanie, choć niewiele dobrego spodziewam się w kontekście rezultatu. Nie mam szans!

Fot. PressFocus