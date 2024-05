Standard Liege z problemami, a wkrótce także Everton?

Standard Liege może lada chwila mieć problemy podobne do tych, które były pod Wawelem kilkadziesiąt miesięcy temu. Wiadomo jednak, że ich właściciel istnieje – problem w tym, że zalega z płatnościami. Według kilku źródeł Bruno Venanzi oraz kilku akcjonariuszy stadionu Standardu Liege dali pełnomocnictwo swoim prawnikom w sprawie przejęcia majątku firmy 777 Partners w Belgii. Co to oznacza? W teorii… przejęcie klubu.

777 Partners z kolejnymi problemami – co dalej ze Standardem?

Od wielu miesięcy mówi się, że amerykańska firma, która ma w swoim portfelu inwestycyjnym takie kluby jak Genoa, Hertha BSC czy Vasco da Gama (jako większościowy udziałowiec w każdym z nich) ma przejąć angielski Everton. Farshad Moshiri zapewniał ostatnio, że przejęcie jest na ostatniej prostej. Nic bardziej mylnego. „The Toffees” pilnie potrzebują utrzymania, aby zachować miejsce przy „stole pełnym pieniędzy” z racji bycia członkiem Premier League. Klub ma obecnie ponad 500 milionów dolarów długu. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ.

🗞️777 Partners 2 main creditors, former owner or Standard Liege, Bruno Venanzi and the shareholders of Standard's stadium have today instructed their lawyers to seek seizure of the 777's assets in Belgium (Source – @PhilippeAuclair ) pic.twitter.com/JEvAskjvzE — 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 (@EvertonNewsFeed) May 6, 2024

Problem w tym, że pojawiają się wewnątrz firmy kolejne kłopoty. 30 kwietnia linia lotnicza Bonza, bazująca w australijskim stanie Queensland i należąca do funduszu trafiła pod administrację dobrowolną (według tamtejszego prawa – to jedna z czynności powiązanych z australijskim prawem upadłościowym). Teraz na jaw wyszły zaległości powiązane z brakiem uiszczenia drugiej transzy wobec Bruno Venanziego, która powinna spłynąć na jego konto do 20 kwietnia.

Venanzi oraz akcjonariusze, w tym Axel Witsel czy Nacer Chadli dali pełnomocnictwo swoim prawnikom, aby przejąć majątek od 777 Partners, który ci posiadają w Belgii. W praktyce oznacza to przejęcie klubu Standard Liege oraz jego stadionu Stade Maurice Dufraasne. Stadion miał być remontowany, stąd też chodzi o dwie skargi – dotyczącą przejęcia klubu oraz stadionu. Nie oznacza to jednak, że Venanzi chce znów wejść w posiadanie klubu. Jego celem jest odzyskanie należnych mu pieniędzy. Po złożeniu skargi, sędzia będzie miał 10 dni na rozpatrzenie sprawy.

Fot. PressFocus