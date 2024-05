Premier League: Sędzia biegał w meczu z kamerą

W ostatnim meczu 36. kolejki Premier League pomiędzy Crystal Palace a Manchesterem United, sędzia po raz pierwszy w historii tej ligi założył na siebie kamerę. Zabieg ten miał na celu pokazanie funkcjonowania boiskowych zdarzeń w jednym z programów.

Po raz pierwszy w historii ligi, sędzia Jarred Gillet nosił kamerę wideo, aby dyrygować meczem Premier League. Arbiter podczas meczu Crystal Palace a Manchester United miał na słuchawce zamontowane urządzenie o nazwie ,,RefCam”. Cały zebrany materiał nie był jednak transmitowany na żywo, a zostanie wykorzystany w jednorazowym programie zapewniającym wgląd w pracę arbitra w lidze angielskiej oraz incydentów jakie mają miejsce na murawie. Program ma zostać wyemitowany jeszcze w tym roku. Został on zatwierdzony do celów edukacyjnych przez oba kluby, Radę Międzynarodowego Związku Piłki Nożnej, Professional Game Match Officials Limited i Premier League.

