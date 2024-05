Kanada: Mistrz Europy nowym trenerem kadry narodowej?

Kanada znów zaczęło znaczyć coś więcej w piłce nożnej na kontynencie północnoamerykańskim. Niedawno zawitała po raz drugi w swojej historii na mistrzostwach świata, ale Johna Herdmana już w kadrze nie ma. Kto go zastąpi? Jeden z tropów w sprawie nowego trenera prowadzi do Niemiec.

Mistrzostwa świata 2022 były swoistym przetarciem dla organizatorów następnego mundialu. Maksymalnie kilka miesięcy po katarskim mundialu – w Meksyku, USA oraz Kanadzie zmieniono wszystkich głównych trenerów. Z pracą selekcjonera pożegnali się odpowiednio Gerardo Martino, Gregg Berhalter, a także John Herdman. Choć władze amerykańskiej federacji piłkarskiej zdecydowały się po dziewięciu miesiącach przywrócić do pracy Berhaltera. Inaczej jest jednak w Kanadzie, w której wciąż poszukuje się trenera na stałe.

Od sierpnia 2023 roku Kanada ma szkoleniowca tymczasowego – jest nim Mauro Biello, czyli wieloletni asystent selekcjonera Herdmana. Anglik był dość niezwykłym selekcjonerem, gdyż prowadził drużynę Kanady zarówno na mistrzostwach świata kobiet, jak i mężczyzn.

Prowadzenie reprezentacji Kanady było jego pierwszym doświadczeniem z męskimi futbolem w roli szkoleniowca. Anglik doprowadził zawodników z Ameryki Północnej do pierwszego od 36 lat występu zawodników Kraju Klonowego Liścia w mundialu. W grupie z Chorwacją, Belgią oraz Maroko zebrali co prawda cenne doświadczenie, ale nie byli w stanie na dłuższą metę zagrozić żadnej z tych reprezentacji.

🚨Exclusive | Stefan Kuntz is a candidate to become the new national coach of Canada! 🇨🇦

➡️ First concrete talks have taken place

➡️ Bayern have also considered him in the last weeks. However, nothing concrete has emerged so far.

The former national coach of Turkey is very… pic.twitter.com/s7UNpN9ckM

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 6, 2024