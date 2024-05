Borussia Dortmund znana jest ze swojego doskonałego rozpoznawania perełek na rynku transferowym. Tym razem wyszukała piłkarza w Ekwadorze. Justin Lerma, bo o nim mowa, za dwa lata trafi do Borussi Dortmund – to wszystko z racji ukończenia 18 lat. Aktualnie, klub z Signal Iduna Park „zaklepał” sobie młokosa z rocznika 2008 i będzie on kontynuował rozwój

Borussia Dortmund ściąga ekwadorski talent. Przyjdzie za dwa lata

Dortmund to dobre miejsce na grę, jeśli marzy się przy okazji młodego wieku o dobrej promocji w rozgrywkach europejskich. Wie o tym choćby Jadon Sancho, Erling Haaland czy Youssoufa Moukoko. BVB w CV to znak jakości. Europejski futbol doskonale o tym wie, ale jeszcze nie cały świat.

Hoy cumple 16 años Justin Lerma primero felicitaciones!! Información: El Jugador ya es nueva incorporación del @BVB de Alemania, su transferencia se da por un valor de 10 millones de dólares.. @IDV_EC se queda con un % importante, el contrato será por 5 años. pic.twitter.com/wiYRMSFMk9 — Stalin Cobena (@StalinCobena) May 5, 2024

Independiente del Valle to dwukrotny zdobywca Copa Sudamericana (południowoamerykański odpowiednik Ligi Europy) i triumfator Superpucharu Ameryki Południowej z 2023 roku. To kuźnia talentów na tym kontynencie. To właśnie z tego klubu wzięli się tacy zawodnicy jak Moises Caicedo, Piero Hincapie, William Pacho. W ostatnich miesiącach głośno jest za sprawą Kendry’ego Paeza, który jako 16-latek podpisał umowę z londyńską Chelsea, gdy za sterami klubu zasiadali już nowi właściciele, z Toddem Boehlym na czele.

Jak wyjawił (to nie żart) Stalin Cobena, dziennikarz Radio Cobertura, Justin Lerma będzie kosztował Borussię Dortmund 10 milionów dolarów. Ekwadorski klub będzie mieć jednak znaczący procent od nastepnego transferu, ale ważny jedynie przez pięć lat.

Dortmundczycy są aktualnie w półfinale Ligi Mistrzów i z racji dodatkowego miejsca dla ligi niemieckiej w przyszłym sezonie, także mają pewny udział w tej nowej, odświeżonej wersji najbardziej prestiżowych rozgrywek kontynentalnych w Europie.

Ekwadorczycy z kolei są wiceliderem swojej ligi, a także grupy Copa Libertadores. Mają na koncie cztery punkty po trzech meczach w grupie z Palmeiras, Liverpoolem Montevideo oraz San Lorenzo. Sam Lerma ma za sobą na koncie jeden występ w Independiente – 14 kwietnia z CD CD Universidad Catolica w lidze ekwadorskiej, gdzie zagrał od 82. minuty na pozycji jednego z bocznych pomocników w formacji 4-3-3.

