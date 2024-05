Podsumowanie 19. kolejki ORLEN Ekstraligi

Za nami 19. kolejka ORLEN Ekstraligi piłkarek. Po niej po raz pierwszy od dawna nie doświadczyliśmy żadnego ruchu w tabeli. Wszystkie zespoły zachowały wcześniejsze pozycje. Zyskało GKS Katowice, które ponownie odskoczyło Pogoni Szczecin na trzy „oczka”. Na trzecim miejscu umocnili się Czarni Sosnowiec – znów notując kolejną wygraną.

GÓRNIK ŁĘCZNA – MEDYK KONIN 2:0

29′ Jagoda Cyraniak 1:0

74′ Marcjanna Zawadzka 2:0

Choć wcześniejsza „wpadka” ze Stomilankami Olsztyn położyła się cieniem na formie Górnika i sprawiła, że był on nie 100-, a 99-procentowym faworytem starcia z Medykiem Konin, w Łęcznej nie doszło do niespodzianki. Gospodynie wygrały skromnie, acz pewnie z drużyną, której coraz poważniej w oczy zagląda widmo spadku. Prowadzenie dała Jagoda Cyraniak. Wynik, już w drugiej połowie, ustaliła Marcjanna Zawadzka.

POGOŃ SZCZECIN – UKS SMS ŁÓDŹ 0:0

Dla obu drużyn był to bardzo ważny mecz. Pogoń Szczecin wciąż walczy o mistrzostwo Polski, a UKS SMS Łódź jest w grze o trzecie miejsce w tabeli. Do spotkania obie ekipy podeszły więc uważnie. Na tyle, że żadne gole nie padły. Mamy więc dwóch niezadowolonych. Pogoń traci dystans do GKS Katowice. To już trzy punkty. SMS Łódź ma natomiast o dwa „oczka” mniej od Czarnych Sosnowiec.

ŚLĄSK WROCŁAW – AP ORLEN GDAŃSK 1:0

72′ Joanna Węcławek 1:0

Podium zaczyna uciekać także piłkarkom AP ORLEN Gdańsk. One z kolei przegrały ważny mecz we Wrocławiu. Śląsk doznaje przebudzenia. Bramkę na wagę trzech punktów zdobyła w 72. minucie Joanna Węcławek. Dzięki zwycięstwu drużyna z Dolnego Śląska wraca do szerokiej czołówki. A rywalki z Gdańska mają już o pięć punktów mniej od Czarnych Sosnowiec. O wywalczenie brązowych medali będzie bardzo trudno.

STOMILANKI OLSZTYN – POGOŃ TCZEW 2:0

20′ Wiktoria Skrzypińska 1:0

42′ Gabriela Kędzia (rzut karny) 2:0

Stomilanki, o których już od kilku weekendów piszemy, że praktycznie żegnają się z ligą, niespodziewanie zaczęły punktować. Tym razem zaskoczyły Pogoń Tczew, którą po trafieniach Wiktorii Skrzypińskiej i Gabrieli Kędzi pokonały 2:0. Ich sytuacja wciąż jest zła, lecz już nie aż tak katastrofalna jak do niedawna. Mają w dorobku 10 punktów, tracą pięć do bezpiecznego miejsca. Teoretyczne szanse na utrzymanie wciąż więc zachowują.

CZARNI SOSNOWIEC – REKORD BIELSKO-BIAŁA 4:1

5′ Daria Długołecka 0:1

20′ Amelia Chmura 1:1

42′ Patrycja Sarapata 2:1

48′ Zuzanna Grzywińska 3:1

69′ Karlina Miksone 4:1

Jeśli piłkarki Czarnych Sosnowiec pozostaną do końca sezonu bezbłędne, skończą z ligowymi medalami. W ten weekend uniknęły „wpadki” z Rekordem Bielsko-Biała, choć ta była realna po tym, jak w piątej minucie do bramki trafiła Daria Długołęcka. Gospodynie jednak jeszcze przed przerwą zdołały „wyprostować” sytuację. Strzeliła najpierw Amelia Chmura, a następnie Patrycja Sarapata. W drugiej połowie swoje dołożyły Zuzanna Grzywińska i Karlina Miksone. Skończyło się spokojną wygraną, mimo niespokojnego pierwszego kwadransa.

GKS KATOWICE – UJ KRAKÓW 2:0

12′ Dżesika Jaszek 1:0

88′ Amelia Bińkowska 2:0

„GieKSa” obiera kurs na kolejne mistrzostwo Polski. Kolejny krok do celu wykonała, ogrywając UJ Kraków. Już w 12. minucie wynik otworzyła Dżesika Jaszek, a kropkę nad „i” postawiła Amelia Bińkowska. Liderki mają w tej chwili o trzy punkty więcej od Pogoni Szczecin. I trzy mecze do rozegrania. Możliwość jednej remisowej wtopy daje komfort psychiczny.

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – wyniki 19. kolejki:

Górnik Łęczna – Medyk Konin 2:0

Pogoń Szczecin – UKS SMS Łódź 0:0

Śląsk Wrocław – AP ORLEN Gdańsk 1:0

Stomilanki Olsztyn – Pogoń Tczew 2:0

Czarni Sosnowiec – Rekord Bielsko-Biała 4:1

GKS Katowice – UJ Kraków 2:0

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – tabela przed 19. kolejką:

1. GKS Katowice – 45 pkt (bramki: 43-14)

2. Pogoń Szczecin – 42 pkt (bramki: 49-15)

3. Czarni Sosnowiec – 37 pkt (bramki: 49-20)

4. UKS SMS Łódź – 35 pkt (bramki: 41-17)

5. AP ORLEN Gdańsk – 32 pkt (bramki: 28-22)

6. Śląsk Wrocław – 31 pkt (bramki: 39-30)

7. Górnik Łęczna – 27 pkt (bramki: 29-26)

8. Pogoń Tczew – 20 pkt (bramki: 25-58)

9. Rekord Bielsko-Biała – 16 pkt (bramki: 21-33)

10. UJ Kraków – 15 pkt (bramki: 24-39)

11. Medyk Konin – 13 pkt (bramki: 18-52)

12. Stomilanki Olsztyn – 10 pkt (bramki: 12-52)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

12 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

10 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Anna Zapała (UJ Kraków), Marcelina Buś (Śląsk Wrocław), Karolina Majda (UKS SMS Łódź)

9 goli – Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin)

Fot. GKS Katowice

Materiał powstał we współpracy z ORLEN