Chelsea wyjawiła cenę za Romelu Lukaku

Gdy wydawało się, że Chelsea z Romą były dogadane co do przyszłości Romelu Lukaku, londyńczycy ogłosili otwartą gotowość do sprzedaży Belga. Cena która została podana (38 milionów funtów) odpowiada klauzuli odejścia zawartej latem zeszłego roku. Fabrizio Romano potwierdza, że oferta jest otwarta dla wszystkich klubów, nie tylko AS Romy. Wcześniej oba kluby wydawały się być dogadane na temat przyszłości napastnika.

Sezon Lukaku w Romie

Romelu Lukaku, grając na wypożyczeniu w Romie, notuje sezon w kratkę. W Serie A zdobył 12 bramek w 30 meczach. Belg zdobył ostatnio bramkę na 1:0 w meczu z Juventusem. Udało mu się ustrzelić dublet w starciu z Cagliari. Ostatnio jednak jego forma zdaje się stabilizować. Łącznie w tym sezonie Lukaku zanotował 44 występy, w których strzelił 20 goli i zaliczył cztery asysty.

Chelsea dalej w kryzysie

Chelsea zmaga się z trudnym sezonem, w ostatnim czasie występuje u nich spora losowość wyników. Po udanej remontadzie z Manchesterem United nastąpił chociażby pogrom 0:5 z Arsenalem. Niedawno znów doszło do rozbicia rywali przez „The Blues” – w pokonanym polu zostawili oni Davida Moyesa i jego West Ham.

Sprzedaż Lukaku może przynieść klubowi dodatkowe środki na wzmocnienia, które pomogą w odbudowie i przygotowaniach do kolejnych wyzwań. Klub z Londynu ciągle walczy o puchary. Wygrał dwa ostatnie mecze, a po 35 kolejkach w Premier League zajmuje siódme miejsce w lidze z dwoma punktami straty do premiowanego awansem do Ligi Konferencji miejsca. Chelsea widzi w tej transakcji szansę na stabilizację formy i finansów. Transfer może być częścią działań co do przyszłości Chelsea, której zarząd zdecydowanie stawia na reorganizację składu i młodzież. Jej trzon to choćby obecnie Cole Palmer, Nicolas Jackson czy Malo Gusto.

