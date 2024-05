Rummenigge: „Bayern powinien być bardziej hermetyczny”

Karl-Heinz Rummenigge nie pełni już od kilku lat funkcji decyzyjnych w Bayernie. Nie omieszkał jednak wypowiedzieć się dla hiszpańskiego dziennika „AS” w przeddzień pucharowego klasyku, jakim jest rewanż w fazie półfinału Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Bayernem Monachium. „Kalle” wyraził swoje zdanie choćby na temat aktualnego zamieszania panującego w klubie w związku z notorycznymi odmowami przez trenerów w mediach.

„Kalle” Rummenigge przez lata był bardzo mocno związany z Bayernem. W latach 1991–2002 był jego wiceprezesem, a w latach 2002-2021 prezesem rady nadzorczej. Sam też jako piłkarz grał tam przez 10 lat (1974-1984). Zdobył mnóstwo indywidualnych nagród i był wyróżniającym się napastnikiem. „Kicker” aż przez siedem sezonów z rzędu umieszczał go w drużynie sezonu. Z Bayernem wygrał między innymi dwa Puchary Europy. Był cenionym piłkarzem, ale i działaczem. To właśnie za jego kadencji sprowadzono Roberta Lewandowskiego, który okazał się czołowym, jak nie najlepszym, wolnym transferem w historii futbolu.

Bayern Munich have announced the singing of Robert Lewandowski on a five-year deal. He will join for free in the summer.

— Get Football News (@GetFootballNews) January 4, 2014