PSG – Borussia Dortmund 07.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.85 PSG - Borussia Dortmund Każda drużyna powyżej 1.5 kartek TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz PSG – Borussia Dortmund. Mocno intensywny czas jeśli chodzi o piłkę nożną trwa w najlepsze, bo w rozgrywkach ligowych kluczowy etap sezonu i dochodzi właśnie do ostatecznych rozstrzygnięć. Bardzo dużo sił kosztuje to zespoły, które do ostatniego gwizdka w sezonie o coś grają. Środek tygodnia to prawdziwa gratka dla fanów futbolu i Ligi Mistrzów, ponieważ zostaną rozegrane dwa spotkania rewanżowe na etapie półfinałowym w Champions League. W środę po godzinie 23:00 dowiemy się, kto zagra w wielkim finale 1 czerwca na legendarnym stadionie Wembley w Londynie. My jednak skupimy się na wtorku 7 maja i godzinie 21:00, ponieważ na Parc des Princes w Paryżu zobaczymy półfinałowy rewanż. Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz freebet 400 złotych za gola Kyliana Mbappe w meczu z BVB! ⬅️

PSG – Borussia Dortmund – typy bukmacherskie

W meczu takiej rangi typy bukmacherskie nie są łatwe do analizy. Pierwsze spotkanie na Signal Iduna Park w Dortmundzie zakończyło się skromnym zwycięstwem BVB 1:0, więc jest to wynik niebezpieczny i sprawa awansu otwarta. Jednak teoretycznie niemiecki zespół plan minimum wykonał i pokonał Paryżan. Na pewno nasuwa się jeden wniosek po tym meczu: obie strony stworzyły wiele sytuacji podbramkowych, ale marnowali je na potęgę. Gra na początku była wyrównana i zespoły grały na podobnym poziomie. Z czasem jednak kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami zaczęli przejmować gospodarze. Dobra gra piłkarzy niemieckiego zespołu doprowadziła do otwarcia wyniku spotkania w 36. minucie za sprawą Niclasa Fullkruga. Borussia starała się pójść za ciosem i zdobyć kolejną bramkę i przed przerwą Marcel Sabitzer miał doskonałą sytuacje na podwyższenie, jednak perfekcyjnie ją zmarnował. Druga część gry to już jednak od początku ataki PSG, które mogło szybko wyrównać, ale po strzałach Mbappe oraz Hakimiego piłka trafiała w słupek. Na około dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry zawodnicy ekipy ze stolicy Francji ponownie prawie doprowadzili do wyrównania. Tym razem okazję zmarnował Ousmane Dembele.

PSG już zapewniło sobie tytuł mistrzowski i to było widać po ich grze w ostatnim meczu ligowym, gdzie zremisowali 3:3 z Le Havre. Tak naprawdę mogą już odpuścić ten temat i wszystkie siły skupią na tym rewanżu. Tutaj jestem przekonany, że będą dominować i narzucać własny styl gry od pierwszego gwizdka, bo nie mają już nic do stracenia, a muszą odrabiać straty. Przed własną publicznością w tej edycji Champions League grają z różnym skutkiem: pokonali już Dortmund 2:0 w fazie grupowej czy AC Milan 3:0, ale mieli problemy z Newcastle United 1:1 czy FC Barceloną 2:3. Cały czas jest problem ze stabilizacją formy i graniu regularnie na wysokim poziomie. Pokazał to także dwumecz z Dumą Katalonii, gdzie u siebie zaliczyli falstart, ale w rewanżu w Barcelonie byli perfekcyjni i wygrali 4:1.

Borussia Dortmund może, ale wcale nie musi walczyć w Bundeslidze o 4. miejsce, bo od tego przyszłego sezonu w Lidze Mistrzów zobaczymy pięć niemieckich zespołów. Ostatnie ich poczynania ligowe są ze zmiennym skutkiem, bo przegrali 1:4 z RB Lipsk, żeby zaraz rozbić Augsburg 5:1. Jeśli chodzi o europejskie puchary to mierzyli się w ćwierćfinale z Atletico Madryt i w Hiszpanii przegrali 1:2, chociaż mogli w samej końcówce doprowadzić do remisu. Ale rewanż mieli u siebie i byliśmy świadkami wymiany ciosów z której zwycięsko wyszło BVB wygrywając 4:2. Oni na wyjazdach potrafią grać, a przekonał się o tym Newcastle United czy AC Milan, gdzie wygrywali. Tutaj raczej BVB będzie zepchnięte do obrony, ale jeśli stracą pierwsi bramkę będą zmuszeni rzucić się do ataku i próbować strzelić bramkę. PSG często za bardzo się odkrywa i rywale skutecznie wykorzystują kontrataki.

Moim zdaniem gra będzie ostra już od pierwszych minut, bo jednym i drugim zależy na awansie za wszelką cenę. Stawiam na over 1.5 kartek każdej z drużyn po kursie @1.85 w ofercie legalnego bukmachera BETFAN.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie PSG – Borussia Dortmund

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem PSG – Borussia Dortmund. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca. Największe szanse na trafienie do siatki ma oczywiście francuski napastnik Kylian Mbappe po kursie @1.59.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pojedynek o wszystko – jeśli Paryżanie nie odrobią strat, pożegnają się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Śmiało można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie PSG – Borussia Dortmund

PSG w ostatnich trzech meczach zanotowało porażkę, remis i zwycięstwo

BVB notuje serię dwóch zwycięstw z rzędu

W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach między tymi ekipami dwa razy padł BTTS

Przewidywane składy PSG – Borussia Dortmund

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembele, Ramos, Mbappe

: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembele, Ramos, Mbappe Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug

Fot. PressFocus