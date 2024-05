Kalidou Koulibaly z zaskakującą inwestycją

CS Sedan to klub, który kilkanaście lat temu grał w Ligue 1, a potem ogłosił upadłość i musiał zaczynać od rozgrywek amatorskich. Po wywalczeniu awansu do… siódmej ligi powiadomił, że właśnie zainwestował w niego senegalski obrońca Kalidou Koulibaly. To efekt współpracy z Teddym Pellerinem.

Koulibaly i Pellerin – o co chodzi?

Dwa dni po uzyskaniu promocji na wyższy szczebel rozgrywkowy (siódmy) prezes CS Sedan-Ardennes Daniel Guérin przekazał, że były obrońca Napoli będzie nowym inwestorem w klubie. Wielokrotny reprezentant Senegalu gra obecnie w drużynie Al-Hilal w Saudi Pro League. Skąd się w ogóle tu wziął, skoro nie miał w życiu do czynienia z tym klubem? To system naczyń połączonych.

Namówił go na to Teddy Pellerin, który przez wiele lat pracował w CS Sedan przed upadkiem. Pellerin znał się z piłkarzem klubu – Alliou Cisse. Ten z kolei zagarnął później Pellerina do reprezentacji Senegalu, by mu pomagał i pełnił rolę tzw. fitness coacha odpowiedzialnego za sprawność fizyczną reprezentantów. Wkrótce awansował w strukturach i od kilku lat jest już normalnym asystentem Cisse i z kadry właśnie zna się z Koulibalym. Przekonał go na tę inwestycję. Kalidou czuje się związany z Francją, gdyż tam został piłkarsko ukształtowany. Najlepszy okres w karierze miał w Neapolu (2014–2022), gdzie jest jednym z symboli i legend.



Zdobywali Puchar Francji i grali w Pucharze UEFA

Teddy Pellerin ma dołączyć do zarządu przy wsparciu Koulibaly’ego. Być może dzięki temu kibice przypomną sobie o drużynie, która przed laty triumfowała w Pucharze Francji i – co za tym idzie – występowała w europejskich pucharach. Warto wspomnieć o grach Sedanu na arenie międzynarodowej. Zaczęło się od Pucharu Zdobywców Pucharów w sezonie 1961/1962. Odpadł w eliminacjach, uznając wyższość Atletico Madryt. Dwukrotnie gracze tej drużyny rywalizowali także w Pucharze Miast Targowych i Pucharze Intertoto. Po raz ostatni pokazali się w Europie w Pucharze UEFA w sezonie 2001/2002.

Klub z Sedanu został założony w 1919 roku. Wtedy to był Union Athlétique Sedan-Torcy. W latach 60. XX wieku połączył się z RC Paris. W kolejnej dekadzie doszło do fuzji z klubem Mouzon. CS Sedan miał duży splendor w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Wówczas triumfował dwa razy w rywalizacji o Puchar Francji. W latach 60. grał też w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sedan zamieszkuje około 20 tysięcy osób.

Upadłość w 2023

W 2007 roku CS Sedan był jeszcze w Ligue 1. Wówczas grali tam: Morgan Amalfitano, znany później z gry w Marsylii czy w Premier League (West Ham, West Brom) oraz na przykład obecny selekcjoner reprezentacji Senegalu Alliou Cisse, a dalej w Ligue 1 występuje Ismaël Traoré – konkretnie w FC Metz.

Sedan wkrótce popadł w ogromny kryzys finansowy. Tułał się gdzieś po trzecim i czwartym poziomie rozgrywkowym przez wiele lat. Co ciekawe, w jednym z tych sezonów prowadził go legendarny Roger Lemerre, czyli zdobywca mistrzostwa Europy z Francją w 2000 roku. To był ukłon w stronę klubu, w którym się wychował i grał praktycznie w seniorach przez całe lata 60. Najgorszy moment dla Sedanu nadszedł 24 sierpnia 2023 roku, gdy złożył wniosek o całkowitą upadłość przed sądem gospodarczym i został zdegradowany aż do Ligi Regionalnej 3 (ósmej ligi) w sezonie 2023/2024. Właśnie zrobił kroczek do przodu i awansował do siódmej ligi.

