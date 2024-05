Real Madryt – Bayern Monachium – Typy bukmacherskie 08.05

Betfan kurs 1.85 Real Madryt - Bayern Monachium Wygrana Realu 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Real Madryt – Bayern Monachium. Długi weekend majowy przeszedł już niestety do historii, a my wracamy do piłkarskiej rzeczywistości. W środowy wieczór o godzinie 21:00 oczy wszystkich fanów na świecie będą zwrócone na Santiago Bernabeu, ponieważ tam starcie numer 2 w półfinale Ligi Mistrzów, czyli pojedynek Realu Madryt z Bayernem Monachium. Kto ma większe szanse na zwycięstwo w tej batalii? Koniecznie zobacz typy bukmacherskie na to spotkanie. Zapraszam do artykułu!

Mecze Champions League zawsze elektryzują i dają dodatkową motywację, bo tu nie chodzi tylko o zwykłe zwycięstwo, tym bardziej, że zwycięzca dwumeczu zagra w wielkim finale 1 czerwca na legendarnym stadionie Wembley w Londynie! Emocje na pewno gwarantowane!

Real Madryt – Bayern Monachium – typy bukmacherskie

Jeśli chodzi o mecz rozegrany tydzień temu w Monachium to nie zawiódł naszych oczekiwań, bo mieliśmy sporo emocji, bramek i ostatecznie zakończyło się remisem 2:2. Bawarczycy czują jednak niedosyt, bo powinni ten mecz wygrać i być w lepszej sytuacji przed rewanżem. Ciężko było wskazać faworyta w pierwszej potyczce, chociaż minimalnie większe szanse dawało się drużynie ze stolicy Hiszpanii. Nie ma się co dziwić skoro podopieczni Carlo Ancelottiego w ćwierćfinale wyeliminowali aktualnego zwycięzce Champions League – Manchester City. „Trafił swój na swego” lub „przedwczesny finał” – takie padały najczęściej określenia jeśli chodzi o dwumecz Realu z City. Pierwsza potyczka w Madrycie to spektakl, gdzie zobaczyliśmy aż sześć bramek i skończyło się 3:3. W rewanżu to City było faworytem, dominowali, ale „Królewscy” skutecznie się bronili i po 90. minutach na tablicy widniał wynik 1:1. Potrzebna była dogrywka oraz rzuty karne, które lepiej wykonywał hiszpański klub. Real Madryt jest jedynym zespołem w Lidze Mistrzów bez porażki na koncie. Jeśli chodzi o La Ligę to madrycki zespół w weekend po wygraniu z Cadiz 3:0 i porażce FC Barcelony zapewnili sobie 36. tytuł mistrza Hiszpanii, więc mogą w pełni skupić się na kolejnym zdobyciu Pucharu Europy. Patrząc na przestrzeni całego sezonu to zespół Ancelottiego gra naprawdę na wysokim i równym poziomie, mieli tylko pojedyncze spotkania, gdzie tracili punkty. W La Lidze przegrali zaledwie raz w wielkich derbach Madrytu z Atletico 1:3.

Bayern Monachium niestety pozamiatał sobie w Bundeslidze i pozostaje im tylko twarda walka z VfB Stuttgart o wicemistrzostwo Niemiec z którym ostatnio przegrali 1:3 i zbliżyli się do nich na dwa punkty. W samej lidze w tym sezonie przegrali 7 razy i stracili 41 goli, co nie jest najlepszym wynikiem jeśli chodzi o defensywę. W Lidze Mistrzów może przegrali tylko w Rzymie z Lazio 0:1, ale patrząc na te mecze to w znakomitej większości męczyli się i mieli sporo problemów. W żadnym pojedynku nie byli w stanie zdominować swojego rywala. Moim zdaniem Real Madryt wygra i awansuje do finału.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Real Madryt – Bayern Monachium

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Real – Bayern. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma duet „Królewskich”: Vinicius Junior – 2.43 oraz Jude Bellingham – 2.51.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Obie ekipy są w niezłej formie, z lekkim wskazaniem na gospodarzy, dlatego zapowiada się elektryzujący pojedynek dwóch utytułowanych klubów. Stawką awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Bayern Monachium

W ostatnich pięciu pojedynkach padał BTTS

Dwa z nich zakończyły się bramkowymi remisami, dwa razy wygrywał Bayern, a raz Real.

W tych meczach Bayern zdobył 10 goli, a „Królewscy” 11.

Przewidywane składy Real Madryt – Bayern Monachium

Jeśli chodzi o kontuzje to Real Madryt jest w lepszej sytuacji kadrowej, bo nie zagra tylko David Alaba (kontuzja kolana). Gorzej to wygląda po stronie Bayernu: Sacha Boey (kontuzja mięśnia), Kingsley Coman (kontuzja mięśnia), Raphael Guerreiro (kontuzja kostki), Bouna Sarr (kontuzja kolana).

Real: Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior

Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior Bayern: Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Kane

