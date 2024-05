Atalanta Bergamo – Marsylia – Typy bukmacherskie 09.05

Totalbet kurs 1.74 Atalanta Bergamo - Marsylia Wygrana Atalanty 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Atalanta Bergamo – Marsylia. Długi weekend majowy przeszedł już niestety do historii, a my wracamy do piłkarskiej rzeczywistości. W czwartkowy wieczór po zmaganiach w Lidze Mistrzów skupimy się na Lidze Europy, gdzie w rewanżowym meczu półfinałowym na Gewiss Stadium w Bergamo Atalanta zmierzy się z Olympique Marsylią. Kto ma większe szanse na zwycięstwo w tej batalii? Koniecznie zobacz typy bukmacherskie na to spotkanie. Zapraszam do artykułu!

Mecze Ligi Europy zawsze elektryzują i dają dodatkową motywację, bo tu nie chodzi tylko o zwykłe zwycięstwo, tym bardziej, że zwycięzca dwumeczu zagra w wielkim finale 22 maja na Aviva Stadium w Dublinie. Emocje na pewno gwarantowane!

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, a za pierwsze trzy kupony otrzymasz zwrot za porażkę na konto główne do wypłaty! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

Atalanta Bergamo – Marsylia – typy bukmacherskie

Atalanta Bergamo jest doskonale znana na naszym krajowym podwórku, ponieważ w fazie grupowej mierzyła się z Rakowem Częstochowa, Sportingiem Lizbona oraz Sturm Grazem. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego nie przegrali żadnego spotkania i z bilansem (4-2-0), wygrali zmagania w grupie D. Na spore wyróżnienie zasługuje ich gra w obronie, ponieważ dali sobie strzelić tylko cztery bramki. Zespół z Częstochowy nie ma dobrych wspomnień, gdzie w Sosnowcu przegrali z włoskim klubem aż 0:4 i byli po prostu bezradni. Po wyjściu z grupy Atalanta ponownie trafiła na Sporting Lizbona i wtedy w Portugalii kolejny raz padł remis 1:1, ale wszystko rozstrzygnęli w Bergamo, mimo że przegrywali 0:1 po pierwszej połowie to odwrócili losy meczu oraz awansu. Potem wydawało się, że w ćwierćfinale czeka ich ciężka batalia, bo trafili na Liverpool, który sensacyjnie pokonali na Anfield Road gładko 3:0. W rewanżu przegrali 0:1 i była to ich pierwsza porażka w tej edycji Ligi Europy. W Marsylii zagrali dobre spotkanie, nie dali się zdominować, stwarzali sobie sytuacje podbramkowe i przede wszystkim nie przegrali i wywieźli korzystny rezultat.

Olympique Marsylia w grupie B zajęła drugie miejsce, mierząc się z Brighton, Ajaxem oraz AEK Ateny. Fazę grupową jeszcze jako tako przebrnęli, bo przegrali tylko raz, ale potem zaczęły się już schodki: pierwszym rywalem był Szachtar Donieck z którym zremisowali na wyjeździe 2:2, a awans rozstrzygnęli u siebie wygrywając 3:1. Podobny scenariusz był z hiszpańskim Villarreal, gdzie we Francji rozbili „Żółtą Łódź Podwodną” aż 4:0, a w rewanżu przegrali 1:3. Z Benficą w Lizbonie również zaliczyli falstart i okazali się gorsi, także mecze poza swoim obiektem sprawiają im sporo problemów w tym sezonie europejskich pucharów. Dlatego uważam, że Atalanta wykorzysta atut własnego boiska i wygra to spotkanie.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Atalanta Bergamo – Marsylia

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Atalanta – Marsylia. Koniecznie trzeba zajrzeć również do zakładów na strzelców w tym meczu. Największe szanse na trafienie ma Gianluca Scamacca po kursie 2.50.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Goście od początku będą chcieli zaskoczyć rywala, więc można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek. Jeśli gospodarze chcą awansować do wielkiego finału, muszą zagrać ostro i nie dopuścić do szybkiej straty gola.

Statystyki na typy bukmacherskie Atalanta Bergamo – Marsylia

Atalanta przegrała zaledwie jeden mecz w tej edycji Ligi Europy

Tylko przeciwko Liverpoolowi nie potrafili strzelić bramki, gdzie przegrali 0:1

Olympique Marsylia wygrała tylko jeden mecz wyjazdowy

Jeśli chodzi o mecze bezpośrednie, to tak wygląda historia ostatnich pojedynków:

Starcie sprzed tygodnia było pierwszym bezpośrednim pojedynkiem obu stron i zakończyło się remisem 1:1.

Przewidywane składy Atalanta Bergamo – Marsylia

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca

Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca Marsylia: Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Garcia; Aubameyang, Moumbagna

Fot. PressFocus