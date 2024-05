Fantastyczna seria Bruno Fernandesa dobiegła końca

Bruno Fernandes opuścił ostatni mecz swojej drużyny z Crystal Palace z powodu kontuzji. Była to pierwsza taka sytuacja w karierze klubowej Portugalczyka. Po 520 występach zawodowych nie został włączony do składu meczowego z powodu urazu.

Bruno Fernandes mógł poszczycić się niesamowitym rekordem. Po 520 rozegranych meczach w swojej karierze klubowej, opuścił dopiero pierwszy mecz z powodu kontuzji. Powodem jego absencji w meczu ligowym przeciwko Crystal Palace był uraz odniesiony w starciu z Burnley. Portugalczyk przed transferem do Manchesteru United występował w Novarze, Udinese, Sampdorii oraz Sportingu Lizbona. Wcześniejsze nieobecności 29-latka spowodowane były chorobami. Pierwszy raz w styczniu 2017 r. podczas pobytu w Sampdorii i ponownie w marcu 2022 r. od czasu przeprowadzki do Manchesteru. Zdarzało mu się oczywiście opuszczać inne spotkania opuszczał z powodu zawieszenia.

Jego rekord jest jeszcze bardziej niezwykły, biorąc pod uwagę, że żaden piłkarz grający wśród pięciu najlepszych lig świata nie grał więcej niż on w zeszłym roku. Bruno Fernandes ma na swoim koncie ponad 70 meczów w 2023 roku, co przełożyło się na blisko 6000 minut czasu spędzonego na boisku.

Bruno Fernandes is out of Manchester United's squad against Crystal Palace with an injury.

It's the first club game he's 𝐞𝐯𝐞𝐫 missed through injury.

What a run 🏋️‍♂️ pic.twitter.com/trhoUqX9sY

— B/R Football (@brfootball) May 6, 2024