To koniec. Josué odejdzie z Legii po sezonie

Legia Warszawa poinformowała Josué, że nie przedłuży z nim wygasającego z końcem sezonu kontraktu – informuje portal „Legionisci.com”. Portugalczyk o decyzji klubu dowiedzieć miał się w poniedziałek od dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego.

W poniedziałek Josue otrzymał informację z klubu, że nie zostaje w Legii na kolejny sezon. https://t.co/LF3zVSQM0B — Legionisci.com (@LegionisciCom) May 7, 2024

Koniec Josué w Legii

Portugalczyk trafił do stołecznej drużyny w letnim okienku transferowym w 2021 roku z izraelskiego Hapoelu Beer Sheva. Ofensywny pomocnik w przeszłości czterokrotnie reprezentował barwy reprezentacji Portugalii. W swoim CV posiadał występy w FC Porto, mimo to wątpliwości wobec jego sprowadzenia do Legii Warszawa było sporo.

Josué szybko zaaklimatyzował się w nowym klubie i stał się kluczowym zawodnikiem Legii. 33-letni zawodnik szybko zaskarbił sobie też sympatię kibiców. W barwach „Wojskowych” dotychczas rozegrał 127 spotkań (więcej niż w jakimkolwiek innym klubie), w których strzelił 29 bramek i asystował przy 32 bramkach kolegów z zespołu. W pewnym momencie cała gra Legii Warszawa opierała się na Portugalczyku. Josué dźwigał ten ciężar na swoich barkach na tyle dobrze, że w sezonie 2022/2023 został wybrany kapitanem drużyny.

Pomocnik na tyle zżył się z Warszawą, że przekonywał o swojej chęci pozostania w klubie na długie lata. Według medialnych doniesień kapitan Legii Warszawa nie otrzyma takiej możliwości i będzie jedną z twarzy rewolucji. Josué wciąż jest kluczowym elementem układanki, mimo zmiany trenera. Gonçalo Feio chętnie korzysta z usług swojego rodaka a ten odpłaca mu się dobrymi występami. Tym bardziej dziwić może decyzja o rezygnacji z tak wyśmienitego zawodnika, który w dodatku wyrażał chęć kontynuowania współpracy.

Sama decyzja jest nieooficjalnie znana od dawna. Mówiłem o niej kilka tygodni temu w „Futbol Insajderze”. Natomiast ciekawi mnie sam timing zakomunikowania jej Josue. Po klęsce z Radomiakiem i tuż przed meczem o podium w Poznaniu. Tym bardziej, że z tego co słyszę klub nie… — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) May 7, 2024

Warszawska rewolucja