Powódź w Brazylii. Kluby chcą przełożenia meczów

Ogromna powódź dotknęła region stan Rio Grande do Sul. Południowa część Brazylii od kilkunastu dni zmaga się z powodzią, która dotąd spowodowała śmierć ponad 80 osób. Kluby piłkarskie z tego regionu – Gremio, Internacional oraz Juventude chcą, by brazylijska federacje CBF przełożyła ich mecze, które mają rozegrać w ciągu najbliższych trzech tygodni.

Pod koniec kwietnia położone na południu Brazylii stany Rio Grande do Sul oraz Santa Catarina nawiedziły ulewne deszcze oraz burze, które wywołały największą w kraju powódź od 80 lat. Siła żywiołu była tak duża, że doszło do osuwania się ziemi, czy zawalania się tam. Do tej pory potwierdzono śmierć min. 83 osób, niemal 300 osób zostało rannych, a ponad 100 uważa się za zaginione. To czwarta taka katastrofa w Brazylii w ciągu ostatniego roku. Podobne żywioły nawiedziły kraj także w lipcu, wrześniu i listopadzie 2023 roku. Liczba ofiar wyniosła wówczas łącznie 75 osób.

Catastrophic floods in the southern Brazilian state of Rio Grande do Sul have displaced 850,000, injured hundreds and destroyed countless buildings, roads, bridges.

Dwa największe miasta w stanie Rio Grande do Sul to Porto Alegre i Caxias do Sul. Trzej przedstawiciele tych miast – Internacional i Gremio (Porto Alegre) oraz Juventude (Caxias do Sul) występują w brazylijskiej Serie A. Stadiony tych klubów również zostały zalane, w związku z czym nie ma możliwości, by w najbliższym czasie odbyły się tam mecze.

W czwartej kolejce fazy grupowej Copa Libertadores Gremio miało mierzyć się na wyjeździe z chilijskim Huachipato, a w Copa Sudamericana Internacional miał udać się do Boliwii na starcie z Tomayapo. Mecze te zostały przełożone, podobnie jak ligowe mecze Internacionalu z Cruzeiro oraz Gremio z Criciumą, które miały odbyć się w miniony weekend.

Some of Brazil's iconic stadia including Internacional, Gremio and Juventude in Rio Grande do Sul state have been hard hit by the recent floods in the south of the country.

Hundreds have been reported missing and thousands displaced.#OnuaSports pic.twitter.com/RkL2tarQXo

