Była gwiazda Manchesteru City aresztowana za niepłacenie alimentów

Były zawodnik Manchesteru City, brazylijski napastnik João Alves de Assis Silva lepiej znany jako Jô został aresztowany w związku z uchylaniem się od płacenia alimentów. Na zawodnika drugoligowego brazylijskiego Amazonas w dniu spotkania przeciwko Ponte Preta czekała policja.

Poszukiwany próbował kombinować

Nakaz aresztowania Jô został wydany 22 kwietnia bieżącego roku. W międzyczasie piłkarz zdążył rozegrać jedno spotkanie ligowe w brazylijskiej Serie B. Funkcjonariusze policji czekali na przyjazd autobusu z drużyną Amazonas na mecz z Ponte Preta w ramach trzeciej kolejki rozgrywek.

Jak informuje „ge.globo” w dokumencie z aresztowania zapisano, że Jô nie przybył wraz z delegacją Amazonas na stadion Moisés Lucarelli i został zlokalizowany po tym, jak przedstawiciel klubu skontaktował się z napastnikiem, aby wskazać, gdzie się znajduje. Według raportu policyjnego były napastnik Manchesteru City nie wiedział, że został wydany nakaz jego aresztowania, ale wiedział o toczącym się procesie. Z raportu policji wynika, że ​​termin płacenia alimentów upłynął 19 kwietnia.

Prawnik piłkarza stwierdził, że proces objęty jest tajemnicą sądową, gdyż dotyczy sprawy nieletniego. Jô posiada ośmioro dzieci, z czego aż sześć „z nieprawego łoża”. Zawodnik został zabrany na komisariat, po złożeniu wyjaśnień zadecydowano, że spędzi noc w przyległym więzieniu. Klub zakomunikował, że zapewni sportowcowi niezbędną pomoc prawną. Bez swojego napastnika drużyna Amazones przegrała 0:3.

W mieście Itagibá w stanie Bahia wydano nakaz aresztowania za stosunkowo niewielki dług. Zdaniem prawnika prowadzącego sprawę, dług został spłacony. Jô przejdzie przez Instytut Medycyny Prawnej a następnie trafi do więzienia. Jutro dług niewątpliwie zostanie spłacony i mamy nadzieję, że piłkarz zostanie zwolniony z aresztu.

Miał być gwiazdą Manchesteru City

37-letni napastnik w trakcie swojej kariery reprezentował wiele klubów. Najbardziej znany jest z występów w barwach „The Citizens”. Do Manchesteru City Jô trafił z CSKA Moskwa w 2008 roku za 24 miliony euro bijąc rekord transferowy klubu. Rekordzistą był dokładnie przez… miesiąc i jeden dzień. 1 września klub z niebieskiej części Manchesteru ogłosił transfer Robinho za niemal dwukrotność tej kwoty. Mark Hughes, ówczesny trener Manchesteru City wypowiadał się o nim w samych superlatywach:

To wielki talent i młody człowiek z wielką przyszłością. Biorąc pod uwagę sukces, jaki odniósł, myślę, że to prawdziwy zamach stanu, że udało nam się go sprowadzić do klubu. Jest wielkim facetem, zarówno pod względem postury, jak i umiejętności, więc myślę, że wszyscy będą cieszyć się oglądaniem jego gry.

Niespełna dwa miesiące po transferze do Manchesteru City władze nad klubem przejęli arabscy szejkowie i na stałe odmienili oblicze klubu pompując w niego ogromne pieniądze. Jô stał się częścią „starego reżimu”, od którego odciąć chcieli się nowi właściciele mimo, że do klubu trafił miesiąc wcześniej. Opuścił kilka pierwszych meczów sezonu z powodu występu na Igrzyskach Olimpijskich, zaliczył asystę w debiucie, w swoim trzecim meczu strzelił dwa gole, w kolejnym dołożył gola i asystę i… to by było na tyle. W sumie w barwach „Obywateli” rozegrał 42 spotkania strzelając 6 bramek.

Brazylijczyk został przyspawany do ławki rezerwowych i od tego czasu tułał się po wypożyczeniach. Everton, Galatasaray – wreszcie w lipcu 2011 za darmo opuścił klub. Po odejściu z Manchesteru City grał w Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, ponownie w Brazylii, Japonii, ponownie w Brazylii, Arabii Saudyjskiej i… nie zgadniecie, w Brazylii. W trakcie swojej kariery reprezentował w sumie barwy dwunastu klubów. Aż 20 razy przywdziewał koszulkę reprezentacji Brazylii, w tym w trakcie mistrzostw świata w 2014 roku.

fot. screen Twitter

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: