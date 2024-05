Marek Papszun bliski powrotu na ławkę trenerską

Kilka godzin temu informowaliśmy, że Dawid Szwarga po sezonie odejdzie z Rakowa Częstochowa. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” władzę nad zespołem „Medalików” od początku nowego sezonu najprawdopodobniej obejmie… były szkoleniowiec klubu – Marek Papszun.

Marek Papszun wróci do Częstochowy?

Tomasz Włodarczyk przekonuje, że właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski intensywnie pracuje nad powrotem trenera do klubu. Do sztabu Marka Papszuna miałby dołączyć Artur Węska, który od 2021 roku jest szkoleniowcem rezerw Lecha Poznań.

Wierzę w to źródło bardzo mocno i zobaczymy, jaki będzie komunikat Rakowa. Z tego, jakie sygnały dochodzą do nas już od tygodnia, to byłby wielki powrót. Moje źródło mówi, że na 99 procent Marek Papszun i Artur Węska jego asystentem od nowego sezonu – mówi Tomasz Włodarczyk.

Marek Papszun pracował w Rakowie Częstochowa w latach 2016-2023. Objął zespół jeszcze na trzecim poziomie rozgrywkowym i konsekwentnie budował klub, awansując najpierw do I ligi, a następnie do Ekstraklasy. W debiutanckim sezonie w najwyższej lidze jego Raków zajął 10. pozycję. W dwóch kolejnych sezonach Marek Papszun doprowadził klub z województwa śląskiego do dwóch wicemistrzostw Polski. W międzyczasie dwukrotnie wygrał Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. W sezonie 2022/2023 sięgnął po upragnione mistrzostwo Polski po czym zrezygnował z prowadzenia klubu. Papszun liczył na objęcie posady selekcjonera reprezentacji Polski, lecz wyścig o posadę wygrał Michał Probierz. Następnie był łączony z wieloma stanowiskami za granicą.

I teraz plot twist. Marek Papszun po ostatnim meczu przylatuje helikopterem na Limanowskiego – tym samym, którym odleciał rok temu. Najlepiej ubrany cały na biało niczym zbawiciel zstępujący z niebios. A z głośników puszczana jest "barka". No dobra, trochę przesadziłem… 🫢 pic.twitter.com/zXEMf3LIu3 — Krystian Natoński (@Naton92) May 7, 2024

Pomysł ze Szwargą nie wypalił

Marek Papszun poprowadził Raków w 288 spotkaniach, notując średnią 1,95 punktu na mecz. Zastąpił go jego asystent Dawid Szwarga. Młody szkoleniowiec wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Europy. Tam nie radził sobie jednak zbyt dobrze. Raków Częstochowa zajął ostatnie miejsce w grupie D. Również w Ekstraklasie zespół 33-letniego szkoleniowca nie radził sobie tak dobrze jak pod wodzą Marka Papszuna. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Raków zajmuje 7. pozycję w tabeli Ekstraklasy. Do podium traci trzy punkty.

Wystarczy tylko przypomnieć mistrzowski sezon 2022/23, w którym to Raków Papszuna potrafił wygrać w pewnym momencie 15 meczów na 17 od 11 września a 18 marca, a najdłuższa seria zwycięstw wyniosła sześć spotkań. Dawid Szwarga miał taką serię, ale… bez zwycięstwa, a od 8 października nie potrafi wygrać nawet dwóch meczów z rzędu. W taki sposób nie da się myśleć o tytule.

fot. PressFocus

