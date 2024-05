Angielski klub zwolnił trenera nominowanego do nagrody sezonu

Do niecodziennej sytuacji z udziałem trenera doszło w Anglii. Hull City było bardzo bliskie zapewnienia sobie miejsca dającego prawo do gry w barażach o Premier League. Po ostatniej porażce z Plymouth Argyle, władze klubu postanowiły zwolnić trenera. Decyzja jest o tyle zaskakująca, ponieważ w tym sezonie znalazł się on na krótkiej liście kandydatów do nagrody Menedżera Sezonu w Championship.

Dobra praca Roseniora

W 2017 roku Hull City spadło z Premier League. To nie koniec tragedii, bo po trzech latach przytrafił się im kolejny spadek – do League One. Brylował tam znany dziś z West Hamu Jarrod Bowen. Szybko udało się wrócić na drugi poziom, lecz dwa poprzednie sezony (2021/22 – 19. miejsce; 2022/23 – 15. miejsce) to rozczarowanie. Bliżej było „Tygrysom” do czerwonej strefy. W listopadzie 2022 roku znalazły się właśnie w strefie spadkowej Championship. Wtedy szansę na ławce trenerskiej otrzymał 39-letni Liam Rosenior. Pomógł wydostać się zespołowi z dna i ostatecznie zajął z nim 15. miejsce. W obecnym sezonie otarł się o baraże, które dałyby prawo powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Była to najlepsza okazja na powrót do elity.

Podczas piłkarskiej kariery Rosenior reprezentował barwy Hull w latach 2010-2015 w Championship, Premier League, ale i chociażby w… eliminacjach do Ligi Europy. Skąd Hull City w Lidze Europy?! Otóż stąd, że dotarło do finału FA Cup i było nawet bardzo blisko wywalczenia trofeum, prowadząc z Arsenalem 2:0 po ośmiu minutach. „Kanonierzy” wyrównali i przepchnęli zwycięstwo w dogrywce, a Hull jako finalista dostało się do Ligi Europy. Rosenior najpierw grał w tym klubie na poziomie Championship przez trzy lata, a w 2013 roku jako piłkarz pomógł drużynie wywalczyć awans do Premier League.

🚨 BREAKING: Hull City have today sacked head coach Liam Rosenior despite being shortlisted for the Championship manager of the season award, Sky Sports News understands pic.twitter.com/faIYMfTUKp — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 7, 2024

Zwolniono… nominowanego do nagrody

Mimo przyzwoitego sezonu w wykonaniu Roseniora władze klubu zdecydowały się rozwiązać z nim kontrakt. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że został on nawet mianowany do nagrody menadżera sezonu w Championship. Ostatecznie nagrodę otrzymał Kieran McKenna z Ipswich Town, które awansowało bezpośrednio do Premier League zajmując drugie miejsce, tuż za Leicester City.

Hull City w ostatniej kolejce przegrało z Plymouth Argyle 0:1 przez co zakończyło rozgrywki na siódmym miejscu. Ich bezpośredni rywal w tabeli, Norwich City, również poniósł porażkę i w momencie zwycięstwa „Tygrysów”, to oni otrzymaliby szanse gry w play-offach dzięki lepszemu bilansowi bramek. W ostatnich spotkaniach Hull nie znajdowało się w najlepszej dyspozycji. Na ostatnich sześć występów zdołało wygrać zaledwie dwa razy. Trzy mecze kończyły się remisami, a ostatni przegraną 0:1, co znacznie przyczyniło się do zwolnienia trenera.