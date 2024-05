Tragedia w Malezji. Reprezentant kraju oblany kwasem!

Tragedia w Malezji. W dramatycznym incydencie, który miał miejsce w Petaling Jaya, reprezentant kraju Faisal Halim został bardzo poważnie ranny. Gwiazdora malezyjskiego futbolu nieznany sprawca z nieznanych przyczyn oblał kwasem. Atak miał miejsce niedługo po tym, jak 26-letni piłkarz opuścił lokalny tor gokartowy.

Dramat w centrum handlowym

Faisal Halim to gwiazdor reprezentacji Malezji, zawodnik pierwszoligowego Selangor FC. Jeszcze w marcu wystąpił w obu spotkaniach eliminacji do MŚ 2026 przeciwko Omanowi. Na początku roku wziął udział w Pucharze Azji i strzelił nawet gola Korei Południowej. To mierzący poniżej 160 cm i bardzo efektownie grający skrzydłowy, co można zobaczyć poniżej. Zdobył piękną i sprytną bramkę w Pucharze Azji.

51' Min : Malaysia Strikes Back.

Faisal Halim turned an easy goal into an epic masterpiece.

🇰🇷 South Korea 1-1 Malaysia 🇲🇾#AsianCup2023 | #KORvMASpic.twitter.com/mwiI396b83 — Saudi League BUZZ 🐐 (@SaudiLeagueBuzz) January 25, 2024

Dramat w jego życiu rozegrał się 5 maja. Faisal Halim został zaatakowany tuż po opuszczeniu toru gokartowego. Początkowo uważano, że doznał poparzeń drugiego stopnia, ale najnowsze informacje z „New Straits Times” przytoczone przez Shahrila Mokhtara wskazują na znacznie poważniejszą sytuację. Zawodnik cierpi na poparzenia czwartego stopnia na większości ciała, w tym na twarzy, ramionach, plecach i żebrach. Jego zdjęcia obiegły Internet w Azji. Przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii.

Jego stan jest stabilny, ale już przeszedł jedną operację i zaplanowane są kolejne. Dotychczas miał na swoim koncie 29 występów w reprezentacji Malezji. Strzelił w niej 14 goli. Tragedia w Malezji stawia jego dalsze występy pod znakiem zapytania – przynajmniej w najbliższym czasie. Policja aresztowała mężczyznę, który prawdopodobnie jest powiązany ze sprawą rozlania kwasu. Szef policji w Selangor Datuk Hussein Omar Khan powiedział, że podejrzany ma około 20 lat. Wykryto go na podstawie numeru rejestracji motocykla. Nieznany jest motyw sprawcy.

Baru dapat perkhabaran Faisal Halim kena simbah asid di sebuah mall terkemuka tanahair. Allahuakbar @ASTROARENA pic.twitter.com/Zi0b2EPBFc — FinaNasrom (@fnasrom) May 5, 2024

– Proszę, módlcie się za mnie i przesyłajcie pozdrowienia moim przyjaciołom. Taką informacje Halim przekazał do wiadomości Malezyjskiej Federacji Piłkarskiej za sprawą wspomnianego powyżej dziennika. Z tej relacji wiemy też, że skrzydłowy jest w fatalnej kondycji psychicznej. Prezes Malezyjskiej Federacji Piłkarskiej odwiedził piłkarza w szpitalu. Halim miał go zapytać ze łzami w oczach dlaczego mu coś takiego zrobili.

Fala przemocy wobec piłkarzy w Malezji?

Ten atak to drugie poważne zdarzenie dotykające malezyjskich piłkarzy w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej miała miejsce inna tragedia w Malezji. Inny skrzydłowy reprezentacji, Akhyar Rashid, został zaatakowany przez dwóch mężczyzn niedaleko swojego domu w Kuala Terengganu, odnosząc obrażenia głowy i nogi. Seria brutalnych incydentów zwiększa obawy o bezpieczeństwo sportowców w regionie. Policja na razie jednak nie łączy ze sobą obu tych ataków.

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: