Bayer Leverkusen – AS Roma – Typy bukmacherskie 09.05

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Bayer Leverkusen – AS Roma. Przed nami decydujące zmagania w Lidze Europy, w których nie ma już miejsca na błędy. Gospodarze już zapewnili sobie tytuł mistrzowski na krajowym podwórku i zmierzają po kolejny cel. To zadanie postarają się utrudnić Włosi, którzy chcieliby dać swoim kibicom spore powody do radości. Pamiętajmy, że klub z Niemiec w tym sezonie jeszcze nie przegrał spotkania. Jak będzie w czwartkowy wieczór? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Mecze Ligi Europy zawsze elektryzują i dają dodatkową motywację, bo tu nie chodzi tylko o zwykłe zwycięstwo, tym bardziej, że zwycięzca dwumeczu zagra w wielkim finale 22 maja na Aviva Stadium w Dublinie. Emocje na pewno gwarantowane!

Bayer Leverkusen – AS Roma – typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen to jedna z najbardziej fascynujących drużyn tego sezonu w Europie. Podopieczni Xabiego Alonso w ostatnim czasie przypieczętowali tytuł mistrzowski w Bundeslidze i na tym nie chcą się zatrzymać. Najbardziej imponuje ich seria bez porażki, która trwa w najlepsze i nie chce się zakończyć. Piłkarze z Leverkusen często wyrównują lub obejmują prowadzenie dopiero w ostatnich sekundach meczu, czym doprowadzają przeciwników do szewskiej pasji. W dodatku mają oni naprawdę komfortową sytuację przed rewanżem z Włochami, bo w Rzymie udało im się zdobyć dwie bramki i stracić ani jednej. Zatem faworyt do awansu może być tylko jeden, a w dodatku wygrali oni ostatnio we Frankfurcie rezultatem 5:1. Gołym okiem widać, że ta drużyna to walec, który nie potrafi się zatrzymać. Wygrana rozgrywek Ligi Europy będzie dla nich kolejnym niesamowitym sukcesem i są na dobrej drodze, by to osiągnąć.

AS Roma nie mogła odnieść sukcesu we Włoszech, bo rozgrywki Serie A zostały całkowicie zdominowane przez Inter Mediolan. Mimo wszystko piłkarze z Rzymu całkiem nieźle wyszli na pożegnaniu Jose Mourinho ze stanowiska trenera, bo Daniele de Rossi okazał się znakomitym następcą. Niestety statystyki są nieubłagane. Roma nie zameldowała się w żadnym europejskim finale od ponad dwóch dekad i w obecnej rywalizacji również nie jest faworytem. Przed własną publicznością dali sobie wbić dwie bramki, nie strzelając choćby gola kontaktowego. Oznacza to, że jadą do Niemiec odrobić dwubramkową stratę, a rywalem jest ekipa, która jeszcze nie przegrała w tym sezonie ani jednego meczu. Rzymianie w ostatnich dwóch meczach ligowych odnieśli remisy w bardzo trudnymi rywalami, więc może jest to jakiś dobry prognostyk, by w końcu się przełamać.

Moim zdaniem obie ekipy zaczną ten mecz od rozważnej gry, bo jedni i drudzy nie będą chcieli szybko stracić bramki. Gospodarze bronią dwubramkowej przewagi, a goście, w przypadku szybkiego gola Leverkusen, praktycznie zostaną pozbawieni złudzeń. Jeśli ma się coś w polu karnym, to dopiero w drugiej połowie meczu. Stawiam na to, że zobaczymy więcej goli po przerwie po kursie @1.92 w ofercie legalnego bukmachera Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Bayer Leverkusen – AS Roma

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Goście od początku będą chcieli zaskoczyć rywala, więc można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek. Jeśli gospodarze chcą awansować do wielkiego finału, muszą zagrać ostro i nie dopuścić do szybkiej straty gola. Bayer zrobi wszystko, by podtrzymać imponującą serię bez porażki.

Statystyki na typy bukmacherskie Bayer Leverkusen – AS Roma

Piłkarze z Leverkusen wygrali swoje dwa ostatnie mecze

AS Roma notuje serię trzech meczów bez zwycięstwa

W ostatnich trzech meczach między tymi ekipami ani razu nie zanotowano BTTS

Jeśli chodzi o mecze bezpośrednie, to tak wygląda historia ostatnich pojedynków:

Przewidywane składy Bayer Leverkusen – AS Roma

Bayer Leverkusen: Hradecky – Kossounou, Andrich, Tapsoba – Tella, Xhaka, Palacios, Arthur – Hofmann, Hlozek – Schick

Hradecky – Kossounou, Andrich, Tapsoba – Tella, Xhaka, Palacios, Arthur – Hofmann, Hlozek – Schick AS Roma:Svilar – Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino – Cristante, Paredes, Pellegrini – Baldanzi, Dybala – Lukaku

