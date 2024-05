Fernando Hierro będzie pracował w Arabii Saudyjskiej

Okazuje się, że nie tyko aktywni piłkarze są w kręgu zainteresowań władz klubów z Saudi Pro League. Fernando Hierro, który przed laty grał z powodzeniem w Realu Madryt, wkrótce obejmie funkcję dyrektora sportowego Al-Nassr. To saudyjski klub zarządzany przez Luisa Castro, którzy rzecz jasna rozsławia taśmowo strzelanymi golami Cristiano Ronaldo.

Hierro dyrektorem nie pierwszy raz

Fernando Hierro przybył już do Rijadu. Lada dzień pojawi się ogłoszenie, że został dyrektorem sportowym Al-Nassr. Ważne jest to, by taki ruch dokonał się przed startem przygotowań do następnego sezonu. A może jeszcze istotniejsze jest dopięcie wszystkiego na ostatni guzik przed otwarciem okna transferowego. W końcu za politykę transferową saudyjskiego klubu będzie odpowiedzialny właśnie Hiszpan.

To nie jest pierwszyzna dla Hierro. Hiszpan, który ma w CV udaną grę w Realu Madryt i reprezentacji swojego kraju, był już dyrektorem sportowym w Meksyku, a konkretnie w klubie Chivas Guadalajara. Próbował też swoich sił na ławce trenerskiej. Z tym że pod tym względem nie ma w zasadzie czym się pochwalić. Był asystentem trenera w Realu Madryt w sezonie 2014/15. Później w kampanii 2016/2017 poprowadził Real Oviedo.

Były selekcjoner i dyrektor sportowy w reprezentacji

W 2018 roku nieoczekiwanie stanął na czele hiszpańskiej kadry w finałach mistrzostw świata w Rosji, kiedy to zastąpił na tym stanowisku zwolnionego Julena Lopeteguiego na dzień przed turniejem! Wszystko przez podpisanie kontraktu z Realem Madryt. Nie poinformował o tym krajowej federacji. Prezes hiszpańskiej federacji Luis Rubiales zareagował błyskawicznie, gdyż poczuł się oszukany i zdradzony.

Przed rosyjskim czempionatem wchodziło w grę to, że Hierro będzie kontynuował pracę na tym stanowisku, jeśli Hiszpania osiągnie satysfakcjonujący wynik. Tymczasem „La Roja” zawiodła. Odpadła już w 1/8 finału, przegrywając po rzutach karnych z gospodarzami imprezy. Co istotne, Hierro w reprezentacji Hiszpanii pełnił również funkcję dyrektora sportowego dwukrotnie – w latach 2007-2011 i od listopada 2017 do momentu przejścia na stanowisko selekcjonera.

Grał w Katarze

Hierro grał na Bliskim Wschodzie zanim to było modne. Wcześniej jednak spędził w Realu Madryt aż 14 lat. Był nazywany obrońcą z duszą napastnika. Na boisku potrafił zademonstrować niezwykły kunszt. Z Realem Saragossa skompletował nawet hat-tricka! Jeden gol padł po rzucie rożnym, drugi z karnego, a trzeci po pięknym strzale lewą nogą, gdy podłączył się do akcji ofensywnej.

W wyniku konfliktu z Florentino Perezem w 2003 r. opuścił Santiago Bernabeu. Co ciekawe, właśnie wtedy trafił do ligi… katarskiej. W drużynie Al-Rayaan rozegrał sezon 2004/2005. Później wrócił do Europy, by zakończyć karierę w Boltonie. Ciekawe jest to, że w zasadzie był jednym z pierwszych znanych graczy najwyższej klasy, którzy zdecydowali się na przenosiny na Półwysep Arabski. A przecież wtedy poziom sportowy był tam niższy niż obecnie. Już w tamtym okresie jednak, co oczywiste, można było zarobić krocie.

