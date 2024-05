Manchester United – Arsenal 12.05 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.92 Manchester United - Arsenal Wygrana Arsenalu w handicapie 2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Manchester United – Arsenal. Dopiero emocjonowaliśmy się zmaganiami w europejskich pucharach w środku tygodnia, a tutaj już wracamy do ligowej rzeczywistości, bo sporo się dzieje. W niedzielne późne popołudnie 12 maja o godzinie 17:30 na Old Trafford Manchester United zagra z Arsenalem w ramach 37. kolejki. Kto ma większe szanse na zwycięstwo w tej batalii? Koniecznie zobacz typy bukmacherskie na to spotkanie. Zapraszam do artykułu!

Mecze Premier League zawsze elektryzują i dostarczają wiele emocji. A przed nami ostateczne rozstrzygnięcia, dlatego nie ma miejsca na potknięcia i straty punktowe. Zapowiada się dobre widowisko!

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, a za pierwsze trzy kupony otrzymasz zwrot za porażkę na konto główne do wypłaty! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

Manchester United – Arsenal – typy bukmacherskie

Kibice Manchesteru United są wściekli i chcą jak najszybciej zwolnienia Erika Ten Haga. Zespół po kolejnych setkach milionów funtów wydanych na transfery i przebudowie przegrał dopiero już 13. mecz w tym sezonie ligi angielskiej, ale za to w jakim stylu: zostali rozbici przez Crystal Palace aż 0:4. Jest to najgorszy wynik w historii klubu, a do końca sezonu pozostały jeszcze trzy kolejki. W tym spotkaniu byli bezradni, dali się zdominować i popełniali proste błędy w defensywie. W drużynie nie funkcjonowało nic. Obrona przeciekała, a gry do przodu w zasadzie nie było. Jeśli działacze klubu z Old Trafford mieli jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, czy ten Hag powinien zostać na stanowisku na kolejny sezon, to w poniedziałek otrzymali kolejną odpowiedź. Mało tego kolejnym gwoździem do trumny jest ilość straconych bramek: we wszystkich rozgrywkach United stracili już 81 goli, co jest najgorszym wynikiem od sezonu 1976/77. W ostatnich tygodniach mogą się pochwalić jedynie zwycięstwem nad Sheffield United 4:2, czyli najsłabszym zespołem w stawce, który wraca do Championship. A od końcówki lutego „Czerwone Diabły” wygrały tylko dwa razy.

Arsenal może żałować potknięcia w Londynie z Aston Villą, gdzie przegrali 0:2 i to może kosztować ich utratę mistrzostwa. „Kanonierzy” wyciągnęli wnioski z poprzednich sezonów, dotrzymali tempa, ale zaliczają pojedyncze wpadki w najmniej niespodziewanych momentach, a tak naprawdę zasługują na mistrzostwo Anglii. Strzelili do tej pory najwięcej bramek, stracili najmniej i muszą liczyć na potknięcie Manchesteru City, ale sami muszą wygrać wszystko do końca. Dopiero pokonali w derbach na wyjeździe Tottenham 3:2, a wcześniej uporali się z Wolves wygrywając 2:0. Arsenal jest najlepiej grającym zespołem na wyjeździe w Premier League i to powinni udowodnić w tym spotkaniu. Niedawno także rozbili Sheffield United 6:0 czy Brighton 3:0. Według mnie wygrana Arsenalu w handicapie po kursie 1.92 w Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester United – Arsenal

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Manchester United – Arsenal. Koniecznie trzeba zajrzeć również do zakładów na strzelców w tym meczu. Największe szanse na trafienie ma Gabriel Jesus, który jest w niezłej dyspozycji i odbudował się w Arsenalu.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Goście od początku będą chcieli zaskoczyć rywala, więc można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek. Jeśli gospodarze chcą zmazać plamę po ostatniej wpadce, muszą zagrać ostro i nie dopuścić do szybkiej straty gola.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Arsenal

Manchester United strzelił tylko 52 bramki w Premier League i ma ujemny bilans bramkowy

W ostatnich pięciu pojedynkach między tymi zespołami padł 4 razy BTTS

Arsenal jest najlepiej grającym zespołem w lidze na wyjazdach

W ostatnich starciach trzy razy triumfował Arsenal, a dwa razy Manchester United, żadne z tych spotkań nie kończyło się remisem.

Przewidywane składy Manchester United – Arsenal

Manchester: Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund

Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard

Fot. PressFocus