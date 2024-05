Były trener Chelsea dożywotnio zawieszony za rasizm i nękanie

Były asystent trenerów oraz szef skautów w Chelsea Gwyn Williams został dożywotnio zawieszony przez FA. Walijczyk był oskarżany przez zawodników, których prowadził o rasizm oraz znęcanie się. Okazuje się, że sprawa wcale nie jest świeża, bo federacja dokonała zawieszenia już w 2019 roku. Wcześniej powszechnie uważało się, że Walijczyk nie pojawia się w przestrzeni publicznej, bo jest na zasłużonej emeryturze.

Mit legendy upadł

Gwyn Williams pracę w Chelsea rozpoczął w 1979 roku. Spędził w klubie ze Stamford Bridge 27 lat i pełnił tam różne role – od trenera drużyn młodzieżowych po szefa skautów. Był także prawą ręką takich trenerów, jak Graham Rix, Ruud Gullit, Gianluca Vialli, czy Claudio Ranieri. Williams przeżył z Chelsea dwa spadki z First Division, czy przejęcie klubu przez rosyjskiego oligarchę Romana Abramowicza.

W 2006 roku odszedł do Leeds, gdzie przez kolejne siedem lat sprawował funkcję kierownika ds. sportowych. W styczniu 2008 roku zdarzyło mu się nawet poprowadzić ”Pawie” w meczu przeciwko Southend United, kiedy to trenerem Leeds przestał być Dennis Wise. W 2013 roku Williams został zwolniony z Leeds, kiedy odkryto, że wysyłał maile z treściami pornograficznymi do współpracowników, a nawet klubowej recepcjonistki.

Walijczyk jeszcze przez trzy lata pełnił funkcję skauta w Hull City, po czym całkowicie zniknął z przestrzeni publicznej. Wydawało się, że udał się na zasłużoną emeryturę, lecz prawda okazała się zgoła odmienna. ”Daily Mail” poinformował, że w 2019 roku został dożywotnio zawieszony przez FA. Powodem były liczne oskarżenia o rasizm oraz znęcanie się nad zawodnikami drużyn młodzieżowych. Angielska federacja dokonała zawieszenia po cichu i dopiero po pięciu latach sprawa ujrzała światło dzienne.

Co robił Williams?

Pierwsze niepokojące sygnały o zachowaniu Williamsa zaczęły docierać do mediów już w 2007 roku. Wtedy to opublikowana została biografia byłego obrońcy Chelsea Graeme’a Le Sauxa. Choć piłkarz jest osobą heteroseksualną, w czasie kariery zaczęły krążyć plotki o jego homoseksualizmie po słowach, że spędził wakacje z jednym z kolegów z zespołu – Kenem Monkou. Od tamtego czasu Le Saux był nękany nie tylko przez kibiców, ale i przez osoby ze środowiska. W swojej biografii opisał, jak przed jednym z treningów Williams zwrócił się do niego słowami: ”No dalej, pe**le, zakładaj buty” (”Come on, poof, get your boots on”; ”poof” to w Wielkiej Brytanii obraźliwy zwrot w kierunku homoseksualistów).

Oprócz homofobii Williams był oskarżany o rasizm. W 2018 roku zarówno on, jak i Graham Rix (tymczasowy trener Chelsea, który we wrześniu 2000 roku poprowadził ją w dwóch meczach) zostali oskarżeni przez byłych wychowanków o wyzwiska na tle rasowym oraz ataki fizyczne. Do czynów miało dochodzić, gdy oskarżyciele byli w wieku w wieku szkolnym. Williams oraz Rix nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie, lecz po siedmiu miesiącach umorzono postępowanie z powodu braku wystarczających dowodów.

Wkrótce czterech byłych podopiecznych Williams pozwało Chelsea. Wysoki Trybunał uznał Walijczyka winnym, a w orzeczeniu stwierdzono, że zachowania „stwarzały ryzyko wyrządzenia krzywdy dzieciom”. W lutym 2022 roku klub poszedł na ugodę, w wyniku której aż ośmiu byłych wychowanków otrzymało sześciocyfrowe odszkodowania. Warto dodać, że w międzyczasie Rix finalnie również został wykluczony przez angielską federację.

