Getafe chce zatrzymać Masona Greenwooda na dłużej

Mason Greenwood przebywa obecnie na wypożyczeniu w Getafe, które minie wraz z końcem tego sezonu. Prezes klubu Angel Torres w rozmowie z mediami powiedział, że zrobi wszystko, aby Anglik pozostał na Coliseum Alfonso Perez w następnym sezonie.

Dużo informacji krąży ostatnio wokół Masona Greenwooda. Anglik, który jest obecnie wypożyczony z Manchesteru United do Getafe nie ma pewności, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Jego wypożyczenie do drużyny z LaLiga kończy się w czerwcu. Jak twierdzi prezes Getafe Angel Torres, 22-latek nie chce wracać do swojego macierzystego klubu. Wolałby zostać tu, gdzie obecnie jest.

Jeśli to będzie zależało od chłopaka i jego rodziców, to zostanie. Manchester niby chce go sprzedać, ale myślę, że zostanie u nas. Jeśli decyzja należałaby do niego, jego rodziny i naszego klubu, to sądzę, że zostałby u nas na kolejny rok. Jeśli jednak chodzi o Manchester, w ostatnim tygodniu, gdy nasz dyrektor sportowy pojechał do Anglii obejrzeć kilka spotkań i z nimi rozmawiać, usłyszeliśmy, że jeśli pojawi się dobra oferta, to będą chcieli go sprzedać i tam nie wróci. – stwierdził prezes Getafe Angel Torres .

Niemal na pewno drogi piłkarza i Manchesteru United definitywnie się rozejdą. „Czerwone Diabły” są skłonne rozmawiać z Getafe, jednak bardziej woleliby sprzedać Greenwooda. Wykupienie może być jednak poza zasięgiem hiszpanów. ”The Times” twierdzi, że United oczekiwałoby za Greenwooda kwotę w wysokości od 30 do 40 milionów funtów. Dla porównania, najdroższy transfer w historii Getafe to Marc Cucurella, który latem 2021 roku za niecałe 12 mln euro został sprowadzony z Barcelony.

Tym wymaganiom zdecydowanie bardziej mogłyby sprostać inne drużyny LaLiga, na czele z Barceloną i Atletico Madryt, które również miały zabiegać o Masona Greenwooda. Prezes ”Barcy” Joan Laporta i dyrektor sportowy Deco mieli wypytywać właściciela Getafe o Greenwooda. Torres w ”Radio Marca” odpowiedział na te pogłoski: ”Atlético mnie o niego nie pytało. Jedynym, który mnie zapytał, był Laporta, kiedy tu był. Rozmawiałem z nim oraz Deco i poprosili mnie o pomoc, ponieważ lubią tego gracza”.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Getafe president Ángel Torres: “No one from Atlético Madrid has asked me about Mason Greenwood. The only one who asked me about the player was Barça president Laporta”.

⛔️ Barcelona have already ruled out the deal, Greenwood is not a target. pic.twitter.com/EFpQigHedV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024