Claudio Bravo nie zamierza kończyć kariery

Claudio Bravo po zakończeniu tego sezonu opuści szeregi Betisu. Po kontuzji stracił miejsce w bramce na rzecz Rui Silvy. Wraz z dniem 30 czerwca wygasa jego dotychczasowa umowa, a klub z Sewilli postanowił nie przedstawiać nowej. Mimo 41 lat Chilijczyk nie zamierza jednak kończyć kariery.

🟢⚪️🇨🇱 Claudio Bravo will leave Real Betis as free agent at the end of the season, ready for new chapter.

Former Barça and Man City goalkeeper has no plans to return to Chile at the moment. pic.twitter.com/959uiRP8v1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2024