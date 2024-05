Znany sędzia kończy karierę. Rozpłakał się po meczu

Sędzia Daniele Orsato będąc rozjemcą spotkania pomiędzy Paris Saint-Germain a Borussią Dortmund w półfinale Ligi Mistrzów zakończył swoją przygodę z meczami klubowymi UEFA. Po zakończeniu rywalizacji arbiter po prostu… rozpłakał się. Według informacji mediów sędzia Orsato po UEFA EURO 2024 zakończy karierę arbitra.

Sędzia Daniele Orsato kończy po EURO

48-letni arbiter z Montecchio Maggiore z regionu Veneto to jeden z najbardziej znanych sędziów piłkarskich na świecie. Jego renoma jest bardzo wysoka i to arbiter z tego samego poziomu, co choćby Szymon Marciniak, Danny Makkelie czy Clement Turpin. Miał do podjęcia bardzo trudną decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Ousmane Dembele. Ostatecznie uznał, że kontakt nastąpił tuż przed polem karnym.

Las lágrimas de Daniele Orsato tras finalizar el partido de ayer entre PSG y Borussia Dortmund. Fuentes en Europa indican que pudo haber sido su último partido de Champions League tras 22 años de carrera. pic.twitter.com/wNxn9CNEtM — Julián Capera (@JulianCaperaB) May 8, 2024

Według strony „Law 5 – The Ref”, Orsato jest jednym z faworytów do prowadzenia finału EURO 2024. Pogłoski mówiły także o Anthonym Taylorze z Anglii w tym kontekście. Dla Orsato będzie to ostatni turniej w karierze z uwagi na to, że kończy karierę z końcem sezonu. To sprawia, że wyrasta na dużego faworyta. Chyba, że… w finale zagra reprezentacja Italii. Wtedy będzie to wykluczone. Paradoks zawodowych sędziów polega właśnie na tym, że muszą oni liczyć na wpadkę swojego kraju, by móc marzyć o finale.

Luka Modrić nazwał go „katastrofą”

Sędzia mieszkający w Vicenzie rozpoczął przygodę z gwizdkiem w sezonie 2002/03. Jak każdy arbiter, ma też za sobą gorsze dni. W kwietniu 2018 r. w hicie Inter Mediolan – Juventus, nie pokazał drugiej żółtej kartki Miralemowi Pjaniciowi, czym wywołał ogromne kontrowersje w kraju. Przyznał się po latach, że popełnił wtedy błąd z tym brakiem kartki. Juventus odwrócił losy tego meczu i była to kluczowa wygrana na drodze do obrony tytułu.

Na mundialu 2022 w Katarze prowadził mecz otwarcia, a także półfinał Chorwacji z Argentyną, gdzie potem Luka Modrić bardzo skrytykował jego pracę. Tak wówczas ocenił go Chorwat: – To kluczowy moment w meczu, on nie daje nam rzutu rożnego i odgwizduje rzut karny, a dla mnie go nie było, ponieważ zawodnik strzela i zderza się z naszym bramkarzem. Nie mogę uwierzyć, że odgwizdał ten rzut karny. To całkowicie zmienia grę. Naprawdę nigdy nie mówię o sędziach, ale dziś nie sposób nie rozmawiać. Jest jednym z najgorszych, jakich znam. Nie tylko ze względu na dzisiejszy mecz. Gwizdał mi mecze wiele razy i nie mam dobrych wspomnień. On jest katastrofą.

Real Madryt ogólnie nie przepada za Orsato i kiedy został on powołany na rewanżowy mecz ćwierćfinałowy z Chelsea w Champions League, to kibice byli wściekli. Pamiętali zwłaszcza jego prowadzenie meczu w 1/8 LM 2019/20 z Manchesterem City, gdzie ich zdaniem podjął wiele niekorzystnych decyzji. Vinicius narzekał, że Gabriel Jesus popełnił przy pierwszym golu faul, wygrywając pozycję z Sergio Ramosem. Orsato ma na koncie trzy mundialowe spotkania, a także trzy mecze mistrzostw Europy. Sędziował on w 288 meczach Serie A, 55 meczach Ligi Mistrzów, 41 meczach Serie B i 16 meczach Ligi Europy. W dodatku trzykrotnie sędziował finał Coppa Italia i siedmiokrotnie mecze półfinałowe tegoż pucharu.

Nie ma wieku emerytalnego

Sędzia musi mieć co najmniej 25 lat w dniu 1 stycznia, aby móc ubiegać się o nominację na listę sędziów międzynarodowych w danym roku kalendarzowym. Asystenta nabywa się w wieku 23 lat. Kiedy kończy przygodę? Wcześniej obowiązywały limity, lecz w 2016 r. je całkowicie zniesiono. Można pozostać na stanowisku po 45. roku życia pod różnymi warunkami i zakładając, że krajowa federacja dopuszcza, by taki arbiter pozostał na liście FIFA, bo prezentuje dobry poziom. Nie ma już obowiązkowego wieku emerytalnego. Daniele Orsato w listopadzie skończy 49 lat.

Po prostu każdy sędzia FIFA w takim wieku co roku poddawany jest dokładniejszej ocenie przez komisję sędziowską na podstawie ocen technicznych, badań lekarskich i testów sprawnościowych. W krajowych ligach jest różnie. W Polsce w Ekstraklasie można gwizdać do pięćdziesiątki, a limit wprowadzono po tym jak Mariusz Złotek sędziował do 51. roku życia.



Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: