Reims znalazło następcę Willa Stilla

W ubiegłym tygodniu kibicami Reims wstrząsnęła szokująca informacja o odejściu Willa Stilla. Klub z Szampanii szybko znalazł następcę utalentowanego szkoleniowca. Zostanie nim równie Habib Beye, który dopiero co wywalczył z podparyskim Red Star FC awans do Ligue 2.

Will Still odchodzi

W ubiegłym tygodniu w Stade Reims doszło do prawdziwej rewolucji. Will Still ogłosił władzom klubu, że wraz z końcem sezonu chce opuścić Szampanię. Włodarze Reims postanowili jednak, że Belg nie poprowadzi klubu w trzech ostatnich ligowych meczach, a odejdzie w trybie natychmiastowym. W finałowej fazie sezonu Reims poprowadzi jego dotychczasowy asystent Samba Diawara. Malijczyk nie zadebiutował jeszcze na ławce Reims, bowiem mecz ”Rémois” z Marsylią, który miał odbyć się w miniony weekend został przełożony z powodu występu OM w półfinale Ligi Europy.

Reims znalazło następcę

Po niemal tygodniu poznaliśmy nazwisko następcy utalentowanego szkoleniowca. Schedę po Belgu przejmie Senegalczyk Habib Beye. 46-latkowi wraz z końcem sezonu wygasał kontrakt z Red Star FC i poinformował on władze klubu, że nie chce parafować nowej umowy. Jako pierwszy poinformował o tym dziennik ”L’Equipe”, a wkrótce sam klub potwierdził to w oświadczeniu.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Le @RedStarFC et @BeyeHabib, à la tête de l'équipe pro depuis 3 saisons, ne poursuivront pas leur collaboration la saison prochaine. Le club est d'ores et déjà concentré à la préparation de son retour en L2, et souhaite à Habib ses meilleurs vœux de réussites. — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) May 8, 2024

Dla Beye Red Star FC było jak dotąd jedynym klubem w karierze trenerskiej. Przed startem sezonu 2021/22 Senegalczyk dołączył do sztabu Vincenta Bordota. Wcześniej były piłkarz Marsylii, Aston Villi, czy Newcastle pracował jako ekspert we francuskim Canal+. Po sześciu kolejkach rozgrywek Championnat National Red Star znajdował się w strefie spadkowej, wobec czego podjęto decyzję o zwolnieniu Bordota.

Choć Red Star rozgrywki ligowe zakończył dopiero na 11. miejscu, w 28 pozostałych meczach pod wodzą Beye był dziewiątą najlepiej punktującą drużyną. W kolejnym sezonie Red Star otarł się o awans do Ligue 2, jednak rozgrywki Championnat National zakończyli na trzecim miejscu, dwa punkty za Dunkierką i Concarneau, które wywalczyły awans na zaplecze ekstraklasy.

W tym sezonie Red Star nie miał już sobie równych i na trzy kolejki przed końcem zapewnił sobie zwycięstwo w lidze. Choć drugie Martigues miało w tym czasie dziewięć punktów straty, nie mogli już przeskoczyć Red Star FC ze względu na gorszy bilans meczów bezpośrednich. Tym samym, klub spod Paryża po ponad pięciu latach znów zagra na poziomie Ligue 2.

CHAMPI✪NS 🏆 Le @RedStarFC est sacré Champion de France de @NationalFFF ! Une semaine après avoir assurée sa montée en @Ligue2BKT, le Red est désormais officiellement Champion de France !#RedStarChampion#LeRedStarEnLigue2 #LaLigue2àBauer pic.twitter.com/UJDtlyMyj6 — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) April 26, 2024

Habib Beye jest wychowankiem PSG, jednak nigdy nie zagrał w pierwszym zespole. W 1998 roku przeniósł się do Strasbourga, z którym w 2001 roku wygrał Puchar Francji. W 2003 roku trafił do Marsylii, dla której w ciągu kolejnych czterech lat rozegrał 174 mecze.

Karierę piłkarską Senegalczyk zakończył w Anglii. W 2007 roku przeniósł się do Newcastle, a po spadku z Premier League w sezonie 2008/09 trafił do Aston Villi. W trakcie sezonu 2011/12 udał się na wypożyczenie do występującego wówczas w Championship Doncaster. Wraz z tym klubem zaliczył jednak spadek do League One, a latem 2012 roku, w wieku 35 lat podjął decyzję o zawieszeniu butów na kołku.

fot. Stade de Reims / YouTube

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: