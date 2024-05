Liechtenstein to jedna z najmniejszych europejskich nacji i nie ma on za dużo do powiedzenia na arenie międzynarodowej. To nie znaczy jednak, że nie może zapisać się w księgach z rekordami i to w dodatku pozytywnymi. Miejscowy FC Vaduz po raz 50. w historii wygrał Puchar Liechtensteinu. W finale pokonał Triesenberg 5:0. Rywale hegemona zagrali w finale dopiero drugi raz w historii.

Liechtenstein pisze piłkarską historię

Puchar Liechtensteinu to bardzo unikalne rozgrywki. Siedem profesjonalnych zespołów może w drabince na przykład bez żadnych przeszkód trafić na swoje rezerwy. Mowa o: FC Vaduz, FC Balzers, FC Triesen, USV Eschen/Mauren, FC Schaan, FC Ruggell oraz FC Triesenberg. Spotkanie pierwszej drużyny z drugą? Ostatnie takie miało miejsce jedną edycje temu – półfinał 2022/23 i mecz „wewnątrzbalzersowy”. Wygrała „jedynka” 3:0.

I tutaj ten pozytywny rekord historyczny – FC Vaduz jako pierwszy w historii klub wygrał 50 krajowych pucharów. Jest prawdziwym hegemonem. Sygrał puchar po raz dziesiąty z rzędu (dwie edycje podczas pandemii koronawirusa zostały odwołane). Ostatni raz ten największy klub piłkarski z Liechtensteinu zszedł z boiska pokonany w 2012 roku, gdy sposób na niego w serii jedenastek znalazła drużyna USV Eschen/Mauren. Vaduz jest dominatorem do tego stopnia, że w XXI wieku poza wyżej wymienionym finałem… wszystkie pozostałe wygrał. Żeby znaleźć ich kolejną porażkę, to trzeba się cofnąć do… 1997 roku. Ostatni finał bez ich udziału to z kolei 1994.

Dla odmiany – piłkarska reprezentacja Liechtensteinu z wieloma zawodnikami FC Vaduz na pokładzie pisze inny rozdział piłkarski, gdyż nie wygrała już od 24 meczów. Ostatnio prowadziła od 1. minuty z Łotwą, ale skończyło się na remisie 1:1.

Vaduz a futbol ligowy

Zwycięzcy Pucharu Liechtensteinu 2024 to jedna z tych drużyn, które grają na tzw. wygnaniu. Podobnie jest choćby z AS Monaco, które jak doskonale wiadomo, gra w lidze francuskiej. W żużlu łotewski Lokomotiv Daugavpils z różnych względów występuje w polskiej lidze. Liechtenstein nie ma swojej ligi, dlatego drużyny z tego państwa grają w ligowych rozgrywkach szwajcarskich.

Vaduz jednak kwalifikuje się do europejskich pucharów dzięki zwycięstwom w Pucharze Liechtensteinu. Aby jednak trafił do Ligi Mistrzów… najpierw musi wygrać Ligę Konferencji, a sezon później Ligę Europy. Gra aktualnie w drugiej lidze szwajcarskiej i zajmuje tam trzecią lokatę. W razie większych sukcesów nie może (w przypadku zajęcia pucharowej pozycji) wystąpić jako przedstawiciel ligi szwajcarskiej w Europie.

Fot. Instagram/ FC Vaduz

